Pencereye bunu yapıştıran rahat ediyor: Soğuğu kesiyor, evleri sıcacık yapıyor!

Sağlık Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler

Pencerelerdeki hava sızıntılarını tamamen kapatmak ısıyı korurken evdeki doğal hava sirkülasyonunu azaltabilir. İçerideki nemin dışarı atılamaması cam kenarlarında veya duvar köşe noktalarında yoğunlaşmaya ve küf oluşumuna zemin hazırlayabilir. Bu nedenle, hem ev sağlığını korumak hem de solunum yollarını riskten uzak tutmak için evi günde 5–10 dakika da olsa kısa süreliğine havalandırmaya özen gösterilmelidir.