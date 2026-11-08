Haberler Yaşam Haberleri Pencereye bunu yapıştıran rahat ediyor: Soğuğu kesiyor, evleri sıcacık yapıyor!
Giriş Tarihi: 08.11.2026 14:51

Pencereye bunu yapıştıran rahat ediyor: Soğuğu kesiyor, evleri sıcacık yapıyor!

Soğuk havalar kapıya dayanmadan önce evindeki ortam sıcaklığını korumak isteyenler için dondurucu rüzgârı anında kesen pratik çözüm ortaya çıktı. Pencere kenarlarına ve cam yüzeyine uygulanan koruyucu kaplamalar ile baloncuklu yalıtım malzemeleri, odaların ısısını gözle görülür şekilde artırıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Pencereye bunu yapıştıran rahat ediyor: Soğuğu kesiyor, evleri sıcacık yapıyor!
  • ABONE OL
Kış aylarında evlerin bir türlü ısınmamasının ve odaların buz kesmesinin en büyük sorumlusu genellikle fark edilmeyen pencere sızıntılarıdır. Çift camlı sistemlerde dahi zamanla yıpranan fitiller ve cam yüzeyinden sızan soğuk hava, iç mekânın dengeli ısınmasını engeller. Son dönemde pratik ev çözümleri arasında öne çıkan cam yalıtım kaplamaları ve ısı koruyucu filmler, usta çağırmaya gerek kalmadan birkaç dakikada uygulanarak evi sıcacık tutmayı sağlıyor.

Pencereden Gelen Gizli Soğuk Oda Sıcaklığını Düşürüyor

Kış aylarında ısıtma sistemleri yüksek derecede çalışsa bile odaların dilediğiniz sıcaklığa ulaşmamasının temel nedeni cam ve çerçeve birleşim noktalarıdır. Isınan hava yükselirken, pencerelerden giren dondurucu hava odanın tabanına çöker ve sürekli bir sirkülasyon yaratarak ortamın ısısını düşürür. Bu durum evdeki yaşam konforunu doğrudan azaltarak odaların hızla soğumasına yol açar.

Baloncuklu Naylon ve Isı Filmi Mucizesi

Pencere yüzeylerine uygulanan şeffaf ısı yalıtım filmleri ve hava kabarcıklı ambalaj malzemeleri (baloncuklu naylon), cam ile oda arasında yapay bir hava odacığı oluşturur. Dışarıdaki soğuk havanın camı dondurmasını engelleyen bu bariyer, içerideki mevcut ısının dışarıya kaçmasını durdurur. Yöntemin en büyük avantajı ise gün ışığını engellemeden maksimum sıcaklık koruması sunmasıdır.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Adım Adım Evde Pencere Yalıtımı Uygulaması

Uygulamayı yapmak için karmaşık ekipmanlara veya teknik bilgiye ihtiyaç duyulmaz. Cam yüzeyi temizlendikten sonra hafifçe su spreyi ile nemlendirilir. Kesilen yalıtım filmi veya baloncuklu malzeme cam yüzeyine bastırılarak yapıştırılır. Çerçeve kenarlarındaki boşluklar için ise kendinden yapışkanlı kauçuk fitiller kullanılarak dışarıdan giren rüzgâr tamamen kesilir.

Ev İçinde Hissedilir Sıcaklık Artışı

Cam yüzeyindeki ısı transferi engellendiğinde oda sıcaklığı ortalama 2 ila 4 derece arasında artış gösterir. Bu sıcaklık farkı, evdeki havanın dondurucu günlerde bile kırılmasını sağlayarak iç mekânda yüksek bir konfor alanı yaratır. Küçük bir dokunuşla yapılan bu pratik işlem, kış boyunca evinizin sıcacık kalmasına doğrudan katkı sağlar.

Sağlık Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler

Pencerelerdeki hava sızıntılarını tamamen kapatmak ısıyı korurken evdeki doğal hava sirkülasyonunu azaltabilir. İçerideki nemin dışarı atılamaması cam kenarlarında veya duvar köşe noktalarında yoğunlaşmaya ve küf oluşumuna zemin hazırlayabilir. Bu nedenle, hem ev sağlığını korumak hem de solunum yollarını riskten uzak tutmak için evi günde 5–10 dakika da olsa kısa süreliğine havalandırmaya özen gösterilmelidir.

Uygulama Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Sırlar

Yalıtım malzemesini yapıştırmadan önce camların toz ve kirden tamamen arındırılması kaplamanın uzun ömürlü olması için şarttır. Ayrıca kenar birleşim noktalarında boşluk kalmamasına özen gösterilmeli, yıpranmış pencere fitilleri varsa yalıtım öncesinde mutlaka yenilenmelidir. İlkbahar ayları geldiğinde ise bu kaplamalar camda iz bırakmadan kolayca sökülebilir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Pencereye bunu yapıştıran rahat ediyor: Soğuğu kesiyor, evleri sıcacık yapıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA