Pencereye bunu yapıştıran rahat ediyor: Soğuğu kesiyor, evleri sıcacık yapıyor!

Kış aylarında ısıtma sistemleri yüksek derecede çalışsa bile odaların dilediğiniz sıcaklığa ulaşmamasının temel nedeni cam ve çerçeve birleşim noktalarıdır. Isınan hava yükselirken, pencerelerden giren dondurucu hava odanın tabanına çöker ve sürekli bir sirkülasyon yaratarak ortamın ısısını düşürür. Bu durum evdeki yaşam konforunu doğrudan azaltarak odaların hızla soğumasına yol açar.
Pencere yüzeylerine uygulanan şeffaf ısı yalıtım filmleri ve hava kabarcıklı ambalaj malzemeleri (baloncuklu naylon), cam ile oda arasında yapay bir hava odacığı oluşturur. Dışarıdaki soğuk havanın camı dondurmasını engelleyen bu bariyer, içerideki mevcut ısının dışarıya kaçmasını durdurur. Yöntemin en büyük avantajı ise gün ışığını engellemeden maksimum sıcaklık koruması sunmasıdır.
Uygulamayı yapmak için karmaşık ekipmanlara veya teknik bilgiye ihtiyaç duyulmaz. Cam yüzeyi temizlendikten sonra hafifçe su spreyi ile nemlendirilir. Kesilen yalıtım filmi veya baloncuklu malzeme cam yüzeyine bastırılarak yapıştırılır. Çerçeve kenarlarındaki boşluklar için ise kendinden yapışkanlı kauçuk fitiller kullanılarak dışarıdan giren rüzgâr tamamen kesilir.
Cam yüzeyindeki ısı transferi engellendiğinde oda sıcaklığı ortalama 2 ila 4 derece arasında artış gösterir. Bu sıcaklık farkı, evdeki havanın dondurucu günlerde bile kırılmasını sağlayarak iç mekânda yüksek bir konfor alanı yaratır. Küçük bir dokunuşla yapılan bu pratik işlem, kış boyunca evinizin sıcacık kalmasına doğrudan katkı sağlar.
Pencerelerdeki hava sızıntılarını tamamen kapatmak ısıyı korurken evdeki doğal hava sirkülasyonunu azaltabilir. İçerideki nemin dışarı atılamaması cam kenarlarında veya duvar köşe noktalarında yoğunlaşmaya ve küf oluşumuna zemin hazırlayabilir. Bu nedenle, hem ev sağlığını korumak hem de solunum yollarını riskten uzak tutmak için evi günde 5–10 dakika da olsa kısa süreliğine havalandırmaya özen gösterilmelidir.
Yalıtım malzemesini yapıştırmadan önce camların toz ve kirden tamamen arındırılması kaplamanın uzun ömürlü olması için şarttır. Ayrıca kenar birleşim noktalarında boşluk kalmamasına özen gösterilmeli, yıpranmış pencere fitilleri varsa yalıtım öncesinde mutlaka yenilenmelidir. İlkbahar ayları geldiğinde ise bu kaplamalar camda iz bırakmadan kolayca sökülebilir.