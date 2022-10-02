Pendik Sabiha Gökçen metro durakları bugün açılıyor! M10 Pendik Sabiha Gökçen metro hattı durakları 2022

Pendik Sabiha Gökçen metro hattı açılış töreni ardından vatandaşların kullanımına sunulacak. 7.4 km uzunluğundaki hatta toplamda 4 istasyon olacak. M10 metrosu olarak isimlendirilen hat, Tavşantepe – Kadıköy metrosu ile entegre edilecek. Güzergahı kullanmak isteyenler Pendik Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılacak, saat kaçta, hangi tarihte sorularına yanıt arıyor. İşte, bugün açılan Pendik Sabiha Gökçen metro durakları…
PENDİK - SABİHA GÖKÇEN METROSU NE ZAMAN ÇALIŞMAYA BAŞLIYOR?
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 2 Ekim Pazar günü (bugün) İstanbulluların hizmetine sunacaklarını belirten Bakan Adil Karaismailoğlu, bu kapsamda özellikle Pendik'teki yoğun hareketliliğin olduğu mahallelerin metroyla buluşturulacağını vurguladı.
Karaismailoğlu, bu hatla birlikte İstanbul trafiğinin rahatlayacağını, Şeyhli, Yayalar, Fevzi Çakmak ve Kurtköy mahallelerini metroyla buluşturacaklarını kaydetti.
Söz konusu hattı, Kadıköy-Kartal metro hattıyla birleştireceklerinin altını çizen Karaismailoğlu, hattın günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip olduğu bilgisini paylaştı.
PENDİK SABİHA GÖKÇEN METRO HATTI DURAKLARI
Tavşantepe / Pendik – Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu M4 Tavşantepe-Kadıköy metro hattı ile birleştirilecek. Fevzi Çakmak – Hastane, Yayalar, Kurtköy, Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere 4 istasyondan oluşan yeni hattın M4 metrosu ile birleşimi ile duraklar şöyle sıralanacak:
Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası 42 dakika, Kurtköy Sanayi-Çamlıca arası 45 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı-Çamlıca arası 48 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 50 dakika, İstanbul Havalimanı-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 100 dakika olacak.