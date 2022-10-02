Pendik Sabiha Gökçen metro durakları bugün açılıyor! M10 Pendik Sabiha Gökçen metro hattı durakları 2022

Pendik Sabiha Gökçen metro hattı açılış töreni ardından vatandaşların kullanımına sunulacak. 7.4 km uzunluğundaki hatta toplamda 4 istasyon olacak. M10 metrosu olarak isimlendirilen hat, Tavşantepe – Kadıköy metrosu ile entegre edilecek. Güzergahı kullanmak isteyenler Pendik Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılacak, saat kaçta, hangi tarihte sorularına yanıt arıyor. İşte, bugün açılan Pendik Sabiha Gökçen metro durakları…