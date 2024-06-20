Pendik’te başka bir sürücünün sıkıştırdığı araç bariyere ok gibi saplandı: 2 yaralı

İstanbul Pendik'te yeni araçlarıyla seyir halinde olan çiftin içinde olduğu hafif ticari araç, başka bir sürücünün sıkıştırması sonucu bariyere ok gibi saplandı. Kazada karı koca çift yaralandı. Kaza, 14.15 sıralarında Pendik Ankara Caddesi sahil istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yeni araçlarıyla Ankara Caddesi'nden sahil istikametine gitmekte olan Orhan Şener'in kullandığı hafif ticari araç, başka bir aracın sıkıştırması sonucu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere ok gibi saplandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Orhan Şener ile karısı Huriye Şener yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis yolda önlem alırken kazaya karışan otomobil, sağlandığı bariyerden kurtarılarak çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu'nda kısa süreli trafik oluştu. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.