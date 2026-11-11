Haberler Yaşam Haberleri Pendik’te okul çıkışı “yan baktın” kavgası: 1 yaralı, 4 gözaltı!
Giriş Tarihi: 11.11.2026 19:23

Pendik’te okul çıkışı “yan baktın” kavgası: 1 yaralı, 4 gözaltı!

Pendik'te meydana gelen olayda, aynı lisede eğitim gören öğrenciler arasında 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Okul çıkışı devam eden tartışma kavgaya dönüşürken, bir öğrenci bıçakla yaralandı. Öte yandan, yaşları 18'den küçük olduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına aldı.

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Pendik’te okul çıkışı yan baktın kavgası: 1 yaralı, 4 gözaltı!
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Olay, Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören G.Ç. ile S.E.T. (17) arasında okulda 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Okul çıkışında buluşan öğrenciler arasında, okula yaklaşık 500 metre uzaklıkta kavga çıktı. Kavga sırasında G.Ç., bıçakla yaralandı. Yaralı halde okul bahçesine gelen öğrenciyi gören görevli polis memuru durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada kaburgasından ve elinden hafif yaralandığı belirlenen G.Ç. ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan G.Ç. taburcu edildi.

4 GÖZALTI

Olaya ilişkin çalışma başlatan Pendik Asayiş Büro Amirliği ekipleri, G.Ç.'yi bıçakla yaraladığı belirlenen Y.E.T. (14), yanında bıçak bulunduran S.E.T. (17) ile olay yerinde bulunan H.S. (17) ve T.Ö.'yü (15) tespit etti. Polis ekipleri, 4 şüpheliyi olayda kullanılan bıçaklarla birlikte yakaladı. Kavgaya ilişkin inceleme sürüyor.

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#PENDİK

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Pendik’te okul çıkışı “yan baktın” kavgası: 1 yaralı, 4 gözaltı!
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