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Giriş Tarihi: 12.11.2026 14:16

Pendik’te taksiciler birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü: 13 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Pendik'te taksiciler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre yolcu alma konusunda tartışma çıkarken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan 13 kişiyi gözaltına aldı. İşte detaylar…

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Pendik’te taksiciler birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü: 13 kişi gözaltına alındı!
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Olay 11 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre taksiciler arasında yolcu alma konusunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler polis aracının önünde de bir süre daha kavga etti. Olay sırasında trafik dururken, olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan 13 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülenlerden 3'ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 10 kişi hakkında 'Kasten yaralama', 'Tehdit ve hakaret' suçlarından işlem başlatıldı. 10 kişinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#PENDİK #İSTANBUL PENDİK

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Pendik’te taksiciler birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü: 13 kişi gözaltına alındı!
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