Pendik’teki kazada CHP İlçe Başkanı Abidin Ekren ağır yaralandı

Kaza, akşam saat 20.45 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi Tersane Köprüsü Kurtköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda 34 RAB 718 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol bakım tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önündeki iki araca daha çarparak yan devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ekren'in hastaneye getirildiğinde entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER: TEDAVİ SÜRECİ TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

İstanbul İl Sağlık Müdürü, Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Pendik CHP İlçe Başkanı Abidin Ekren'in ağır yaralandığı trafik kazasına ilişkin sanal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu.

Güner tarafından yapılan açıklamada, "Pendik'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemize kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Abidin Ekren'in tedavi süreci sağlık ekiplerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.