Haberler Yaşam Haberleri Pendik'teki kazada CHP İlçe Başkanı Abidin Ekren ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 10.11.2026 02:33 Son Güncelleme: 10.11.2026 02:40

Pendik'teki kazada CHP İlçe Başkanı Abidin Ekren ağır yaralandı

İstanbul Pendik’te meydana gelen trafik kazasında, CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren yaralandı. Ekren’in kaldırıldığı hastanede entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA DHA
İHA İHA
Pendik’teki kazada CHP İlçe Başkanı Abidin Ekren ağır yaralandı
  • ABONE OL

Kaza, akşam saat 20.45 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi Tersane Köprüsü Kurtköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda 34 RAB 718 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol bakım tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önündeki iki araca daha çarparak yan devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ekren'in hastaneye getirildiğinde entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER: TEDAVİ SÜRECİ TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

İstanbul İl Sağlık Müdürü, Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Pendik CHP İlçe Başkanı Abidin Ekren'in ağır yaralandığı trafik kazasına ilişkin sanal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu.

Güner tarafından yapılan açıklamada, "Pendik'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemize kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Abidin Ekren'in tedavi süreci sağlık ekiplerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

#CHP #PENDİK
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Pendik'teki kazada CHP İlçe Başkanı Abidin Ekren ağır yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA