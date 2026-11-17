Camın içine hapsedilen bu mekanizma dışarıda kalmadığı için hiçbir zaman kirlenmiyor ve el sürmeden uzun yıllar kullanılabiliyor. Özellikle mutfak gibi yağın veya banyo gibi nemin bol olduğu odalarda, stor perde bozma veya tül yıkama derdini tamamen sıfırlıyor.