Bahar temizliği ya da bayram hazırlığı dendiğinde akla ilk gelen iş, o koca perdeleri kornişten indirip makineye tıkıştırmaktır. Yıkaması ayrı dert, kırışmasın diye metrelerce tülü ütülemesi ise bambaşka bir eziyettir. Yeni nesil cam teknolojileri sayesinde, bu bitmek bilmeyen temizlik nöbetine kalıcı bir son verebilirsiniz.
Evin her odasına şıklık katması için metrelerce diktirilen tül perdeler, zamanla tozu içine çeken devasa kumaş yığınlarına dönüşür. Özellikle kış aylarında is ve kalorifer tozuyla sararan bu kumaşları sürekli söküp yıkamak, evdeki en yıpratıcı mesailerden biridir.
Pencereleri boş bırakma fikrinin önündeki en büyük engel olan dışarıdan görünme korkusu, teknoloji sayesinde artık tarihe karışıyor. Normalde şeffaf olan özel akıllı cam filmleri, elektrik akımı yardımıyla saniyeler içinde mat ve buzlu bir görüntüye bürünüyor.
Eskiden sadece lüks plazalarda rastladığımız bu sistem, artık normal ev pencerelerine de sonradan kolayca entegre edilebiliyor. Cep telefonu uygulamasıyla bile kontrol edebileceğiniz teknoloji sayesinde, yerinizden hiç kalkmadan tüm camları saniyeler içinde karartabilirsiniz.
Yıkama derdiyle uğraşmak istemeyenlerin başvurduğu bir diğer kalıcı çözüm ise ısıcam arası jaluzi sistemleri oluyor. İki camın arasına daha üretim aşamasında yerleştirilen bu ince şeritler, dış ortamla veya evin tozuyla hiçbir şekilde temas etmiyor.
Camın içine hapsedilen bu mekanizma dışarıda kalmadığı için hiçbir zaman kirlenmiyor ve el sürmeden uzun yıllar kullanılabiliyor. Özellikle mutfak gibi yağın veya banyo gibi nemin bol olduğu odalarda, stor perde bozma veya tül yıkama derdini tamamen sıfırlıyor.
Çok daha düşük bütçeli ve evde kendi başınıza uygulayabileceğiniz en popüler yöntem ise aynalı cam filmleri çekmektir. İnternetten son derece uygun fiyata alabileceğiniz bu rulo filmleri, doğrudan pencere camına kolayca yapıştırabilirsiniz.
Aynalı filmler sayesinde gündüzleri evinizin içinden dışarıdaki manzarayı tıpkı şeffaf bir cam gibi net şekilde izlemeye devam edersiniz. Dışarıdan bakanlar ise pencerede gökyüzünü ve sadece kendi yansımalarını gördüğü için eviniz tamamen meraklı gözlerden gizlenir.
Modern mimariye meraklı olan ev sahipleri için tercih edilen dördüncü alternatif ise sürgülü dış paneller veya akıllı dış panjurlardır. Evin içini kalın kumaşlarla daraltmak yerine dışarıdan kapanan bu estetik sistemler, iç mekan dekorasyonuna büyük bir ferahlık katıyor.
Yaz günlerinde kavurucu güneş ışığını evin tamamen dışında tutan bu paneller, klimadan büyük oranda elektrik tasarrufu etmenizi sağlıyor. Geceleri ise yatak odasında kusursuz bir karanlık yaratarak uyku kalitenizi artırırken, hırsızlığa karşı da ekstra güvenlik oluşturuyor.
İster bütçe dostu pratik cam filmleri ister son teknoloji akıllı cam sistemleri olsun, artık ev dekorasyonunda kendinizi sınırlamanıza gerek yok. İhtiyacınıza uygun yöntemi seçerek o çok yorucu korniş, tül ve ütü derdini hayatınızdan bir daha dönmemek üzere çıkarabilirsiniz.