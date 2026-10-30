Peribacası çöktü: 3 ölü, 5 yaralı

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi girişinde bulunan bir peribacasında kopan kayaların düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Feci kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, 2 Cumhuriyet Savcısı ve 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlendirildi.

Olay, dün Kapadokya bölgesinin önemli turizm merkezlerinden Göreme Açık Hava Müzesi'nin giriş kapısı yakınlarında meydana geldi. Bölgedeki tüf kaya yapısına sahip peribacalarından birinde aşırı yağışlar nedeniyle kaya parçaları koptu. Kopan kaya parçalarının aşağı yuvarlanmasıyla bölgede bulunan çok sayıda kişi kayaların altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yaralı olarak kurtarılan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

HASSAS DİNLEME YAPILDI

Kopan kaya parçalarının enkazında kalan vatandaşlar olup olmadığını belirlemek için ekipler sessizlik isteyerek hassas dinleme çalışması yaptı. Enkaz altında kalmış olabilecek diğer kazazedelerin belirlenmesi amacıyla arama kurtarma ekipleri koordineli ve yoğun çalışmasını sürdürdü. Ancak kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler akşam saatlerinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

Sabah'ın ulaştığı bilgilere göre, faciada Fransız vatandaşı Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert (37), Fatih Eray Tuna (31) ve Begüm Çetinkaya Tuna (31) hayatını kaybetti. Yaralananların ise Fransız uyruklu aileden Nael Mgattaf (8) Mhemed Mgattaf (38), Isaac Ismael Mgattaf (3), ile Önder Demir (32) ve Gül Demir (29) olduğu öğrenildi. Yaralılardan Nael Mgattaf'ın müşahede altında tutulduğu, diğer dört yaralının ise hafif yaralı olduğu belirtildi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

ENKAZDAN 3 KİŞİ ÇIKARILDI

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, 2'si Türk 1'i turist olmak üzere 3 kişinin cansız bedeninin enkazdan çıkarıldığını, 5 turistin ise yaralı olarak hastanelere sevk edildiğini söyledi.