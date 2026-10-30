Peribacası faciasında hayatını kaybeden genç çift son yolculuğuna uğurlandı

Olay, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Kapadokya bölgesinin önemli turizm merkezlerinden Göreme Açık Hava Müzesi'nin giriş kapısı yakınlarında meydana geldi. Bölgedeki tüf kaya yapısına sahip peribacalarından birinde aşırı yağışlar nedeniyle kaya parçaları koptu. Kopan kaya parçalarının aşağı yuvarlanmasıyla bölgede bulunan çok sayıda kişi kayaların altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yaralı olarak kurtarılan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Faciada Fransız vatandaşı Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert (37), Sakaryalı yeni evli çift Eray Tuna (31) ve Begüm Çetinkaya Tuna (31) hayatını kaybetti.

Yaralananların ise Fransız uyruklu aileden Nael Mgattaf (8) Mhemed Mgattaf (38), Isaac Ismael Mgattaf (3), ile Önder Demir (32) ve Gül Demir (29) olduğu öğrenildi. Yaralılardan Nael Mgattaf'ın müşahede altında tutulduğu, diğer dört yaralının ise hafif yaralı olduğu belirtildi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

ATEŞ SAKARYA'YA DÜŞTÜ

Hayatını kaybedenlerin 2'sinin Sakarya'dan gezi amacıyla bölgeye giden gazeteci Eray Tuna ile eşi Begüm Çetinkaya Tuna olduğu öğrenildi. 5 Temmuz 2026'da dünya evine giren genç çiftin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla uygulanan resmi tatil sebebiyle çok merak ettikleri Kapadokya'yı gezmeye gittikleri öğrenildi.

1999 DEPREMİNDE ENKAZ ALTINDA KALMIŞ

Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasının çökmesi sonucu eşi Begüm Tuna ile birlikte hayatını kaybeden Sakaryalı gazeteci Eray Tuna hakkında ortaya çıkan detay ise yürekleri dağladı. Edinilen bilgilere göre Eray Tuna ve ailesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sırasında Adapazarı'nda yaşadıkları evin yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Depremde göçük altında kalan Tuna ve ailesi, ekiplerin çalışmasıyla enkazdan sağ çıkarıldı. Depremde evlerini kaybeden Tuna ailesi, daha sonra Sakarya'nın Geyve ilçesine taşındı. Yıllar önce büyük depremde enkazdan kurtarılan Eray Tuna'nın, bu kez Nevşehir'de yaşanan peribacası faciasında hayatını kaybetmesi yürekleri burktu. Bir yanda 1999 Marmara Depremi'nde ailesiyle birlikte enkazdan kurtulan genç gazetecinin yıllar sonra başka bir felakette yaşamını yitirmesi, diğer yanda henüz temmuz ayında evlendiği eşiyle birlikte hayata veda etmesi, yaşanan acının boyutunu daha da artırdı.



Kapadokya'daki facia! Peribacasından kopan kayaların altında kalan çift toprağa verildi | Video

GENÇ ÇİFTE ACI VEDA

Çiftin cenazeleri, Nevşehir'deki işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketleri Sakarya'ya getirildi. Hayatını kaybeden Tuna çiftinin cenazeleri bugün Cuma namazına müteakip Adapazarı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Orhan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Begüm Çetinkaya Tuna'nın cenazesi toprağa verilmek üzere ailesinin yaşadığı Sapanca ilçesindeki Yanık-Kurtköy Mahalle Mezarlığına götürülürken, genç gazeteci Eray Tuna'nın cenazesi ise Geyve ilçesindeki Merkez Sinanbey Camii'de ikindi namazına müteakip yeniden kılınacak cenaze namazının ardından Geyve Yeni Merkez mezarlığında toprağa verilecek.

Cenaze namazına Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, Yeni Parti Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, iş ve siyaset dünyasının tanınmış isimleri, STK'lar, basın mensupları, Tuna ve Çetinkaya ailesi ile yakınları ve kalabalık cemaat katıldı.