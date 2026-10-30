Peribacası faciasından 2 saat önce çekilen fotoğraf ortaya çıktı! Çatlaklar dikkat çekti

Olay, dün Kapadokya bölgesinin önemli turizm merkezlerinden Göreme Açık Hava Müzesi'nin giriş kapısı yakınlarında meydana geldi. Bölgedeki tüf kaya yapısına sahip peribacalarından birinde aşırı yağışlar nedeniyle kaya parçaları koptu. Kopan kaya parçalarının aşağı yuvarlanmasıyla bölgede bulunan çok sayıda kişi kayaların altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yaralı olarak kurtarılan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Faciada Fransız vatandaşı Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert (37), Sakaryalı yeni evli çift Eray Tuna (31) ve Begüm Çetinkaya Tuna (31) hayatını kaybetti.

Yaralananların ise Fransız uyruklu aileden Nael Mgattaf (8) Mhemed Mgattaf (38), Isaac Ismael Mgattaf (3), ile Önder Demir (32) ve Gül Demir (29) olduğu öğrenildi. Yaralılardan Nael Mgattaf'ın müşahede altında tutulduğu, diğer dört yaralının ise hafif yaralı olduğu belirtildi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.