Perihan Savaş’tan ‘aşı olun’ çağrısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı
desteğiyle düszenlenen 32. Ankara Film Festivali'nin Cer Modern'deki açılışına katılan Perihan Savaş
, gazetecilerin Kovid-19 sürecinin sinema sektörüne etkilerini sorması üzerine herkese aşı olmaları çağrısında bulundu: "Pandemi döneminde çok zorlandık. Biz çalıştık ama her hafta test oluyorduk. Bazı arkadaşlarımız hastalandı, sonra iyi oldular, geldiler. Ben şunu söylemek istiyorum, 'lütfen herkes aşı olsun.' Gerçekten Kovid-19 çok tehlikeli. Karşı insanlar var biliyorum, ama lütfen aşı olsunlar. Kendilerini düşünmüyorlarsa karşısındaki insanları ve çocuklarını düşünsünler."