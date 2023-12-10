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Giriş Tarihi: 11.12.2023

Pes! Direksiyonda kokain çeken taksici

Bursa’da, polisin şüphe üzerine durdurduğu takside 60 gram taş kokain ele geçirildi. Sürücü M.T.K. tutuklandı. M.T.K.’nın, direksiyon başında kokain kullanırken arkadaşı tarafından çekilen görüntüleri pes dedirtti

İHA
Pes! Direksiyonda kokain çeken taksici
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Mart'ta, İstanbul-İzmir otoyolu Bursa girişindeki kuzey gişelerinde rutin uygulama sırasında bir taksiyi durdurdu. Sürücü M.T.K.'nin tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis araçta yaptığı aramada, bagaj, tavan döşemesi ve dikiz aynasının düğmelerinin bulunduğu bölümlerde, peçete, ıslak mendil ve şeffaf poşete sarılı halde, toplam 60 gram taş kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan M.T.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



'BEN SÜREKLİ TAKSİDE KOKAİN KULLANIYORUM!'
Hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan M.T.K.'nin iddianamedeki ifadesinde, "Ben, sürekli taksi üzerinde olduğum için kokain kullanıyorum. Bunları genellikle İzmir'den satın alıyorum. O gün, yanımda bulunan arkadaşımı, İstanbul'da yaşayan sevgilisinin yanına getirdim. İstanbul'da uyuşturucu satıcısı olan, tanımadığım bir kişiyle tesadüfen tanıştık. Bana kokain satabileceğini söyledi. Fiyatı, İzmir'e göre ucuz olduğu için ben de satın aldım. Yakalanmasaydım, araçta bulunan kokainleri ben kullanacaktım" dediği öğrenildi. M.T.K.'nin Bursa'da, ağır ceza mahkemesinde yargılaması devam ederken, yakalanmadan önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. M.T.K.'nin, bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerinde, kendi kullandığı araç ile İstanbul Boğazı üzerinde seyir halindeyken, direksiyonu bırakıp, elinde tuttuğu tabak içerisindeki kokaini kullandığı, bu sırada, "Çağlar, bak İstanbul Köprüsü'nde kardeşin kokain çekiyor" diyerek güldüğü görüldü. İHA

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Pes! Direksiyonda kokain çeken taksici
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