Peygamberimizin 7 vasiyeti | Nihat Hatipoğlu yazdı

Ebu Zerr (RA) diyor ki: "Peygamber Efendimiz bana 7 şeyi vasiyet etti: Fakirleri sevmemi, fakirlere yaklaşmamı; dünyalıkta kendimden daha aşağıda olanlara bakmamı, kendimden daha yukarıda olanlara bakmamamı; benden uzaklaşsalar bile akrabalarımla bağımı kesmememi; 'La havle vela kuvvete illa billah' sözünü bol bol söylememi; gerçeği acı da olsa söylememi; Allah'a çağırma konusunda hiçbir kınayıcının kınamasına aldırış etmememi; insanlardan hiçbir şey istememeyi." (Taberani).

Bir adam Resulullah'a geldi ve "Kalbim son derece katı" dedi. Peygamberimiz ona şöyle cevap verdi: "Kalbinin yumuşamasını istiyorsan yetimin başını okşa ve fakiri doyur."