Photoshop Fotoğraf Nasıl Kaydedilir? - Adobe Photoshop Kaliteli JPEG, PNG, Fotoğraf Kaydetme Kısayolu

Photoshop fotoğraf nasıl kaydedilir konusu, fotoğrafın kaydedilme biçimine göre değişir. Seçilecek her biçimde de Photoshop kaliteli kaydetme sağlanır. Bir resim üzerinde değişiklik yapınca ister istemez onu kaydetmek gerekir. Buna yardımcı olacak olan, Photoshop fotoğraf kaydetme işlemidir. Photoshop PNG kaydetme işlemi arka plan rengin olmadan kaydedilmesini sağlar. Photoshop JPEG kaydetme ise arka planın beyaz olmasını sağlar. Arka planın rengine karar verdikten sonra doğru işlemi seçmek gerekir. Photoshop nasıl jpg kaydedilir gibi soruların cevabı, doğru işlemi seçmede yardımcı olacaktır.

Photoshop Fotoğraf Nasıl Kaydedilir?

Photoshop üzerinden fotoğraflarda değişiklik yapılırken değişiklikler muhakkak kaydedilir. Fotoğrafı kaydederken karşımıza seçenekler çıkabilir. Örneğin PNG ve JPEG seçenekleri en çok tercih edilenlerdir. Bunlar dışında klasik olarak Photoshop üzerinden fotoğrafların kaydedilmesi de mümkünüdür. Bunun için düzenle kısmından dosyaya tıklarız. Bu seçenek önümüze bir pencere açar ve oradan kaydet seçeneğine tıklarız. Kaydet seçeneğine tıkladıktan sonra önümüze yine bir alan açılacaktır. Bu alanda fotoğrafı nereye kaydedeceğimizi ve dosya adını belirleyebiliriz. Bahsedilen alanlar belirlendiğinde kaydet seçeneğine basılır ve fotoğraf istenilen yere ve istenilen isimle kaydedilir.

Adobe Photoshop Kaliteli JPEG, PNG, Fotoğraf Kaydetme Kısayolu

Adobe Photoshop üzerinden istenilen bir fotoğraf JPEG ya da PNG şeklinde kaydedilebilir. Eğer ki fotoğrafın PNG şeklinde kaydedilmesini istiyorsanız, fotoğraf Photoshop üzerinde tekrar açıldığında arka planı renksiz olacaktır. Eğer fotoğrafın JPEG şeklinde kaydedilmesini istiyorsanız, fotoğraf Photoshop üzerinde tekrar açıldığında arka planı beyaz olacaktır. Bir fotoğrafı Photoshop üzerinden PNG ve JPEG şeklinde kaydedilmesi için ilk olarak dosya seçeneğine tıklanır. Daha sonra farklı kaydet kısmına tıklanır. Dosya türünü seçmek için bir alan çıkar. Dosya türünden istenilen dosya türü yani PNG ya da JPEG seçilir ve kaydet butonuna basılır. Normal olarak kaydedilen fotoğrafın kısayolu Ctrl + S, farklı kaydet için kısayol ise Ctrl + Shift + S şeklindedir.