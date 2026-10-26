Pilav yaparken herkes aynı hatayı yapıyor olabilir! Pirinci yıkamak şart mı?

Pirinci pişirmeden önce yıkamak yüzeyindeki toz ve fazla nişastanın bir bölümünü uzaklaştırabiliyor. Buna karşılık, yıkamanın pilavı mutlaka tane tane yaptığına dair kesin bir kanıt bulunmuyor. Üstelik yıkama işleminin besin değerleri üzerinde de bazı etkileri olabiliyor.
Pilav yaparken pirinci yıkamak şart mı?
Bu konuda bilimsel araştırmaların işaret ettiği önemli bir ayrıntı var: Pirinci yıkamak, her durumda pilavın daha tane tane olmasını sağlamıyor. Bir araştırmada yıkama işleminin pişmiş pirincin sertliği ve yapışkanlığı üzerinde belirgin bir etkisi bulunmadı. Ancak pirinci yıkamanın amacı yalnızca pilavın kıvamı değil; yüzeyindeki toz ve kalıntıları uzaklaştırmak da önemli.
Pirinci pişirmeden önce sudan geçirmek, yüzeyindeki toz ve istenmeyen kalıntıları uzaklaştırmaya yardımcı oluyor. Yapılan araştırmalarda da pirincin soğuk suyla, su berraklaşana kadar durulanmasını öneriyor. Bu işlem yüzeydeki fazla nişastanın bir bölümünü de uzaklaştırabiliyor.
Ancak pirinci defalarca ve uzun süre yıkamanın her zaman daha iyi sonuç verdiğini söylemek doğru değil.
Pirinç yıkanınca pilav daha tane tane mi olur?
Food Chemistry dergisinde yayımlanan bir araştırmada, pirinci yıkama işleminin pişmiş pirincin sertliği ve yapışkanlığı üzerinde genel olarak anlamlı bir etkisi olmadığı belirlendi. Araştırmacılar, sonucun pirinç çeşidine göre değişebileceğine de dikkat çekti.
Bu nedenle tane tane pilav yapmak için yalnızca yıkamaya güvenmek yerine pirincin çeşidine uygun su miktarına, pişirme süresine ve dinlendirmeye de dikkat etmek gerekiyor.
Çok fazla yıkamak besin kaybına yol açabilir
Pirinç yıkanırken bazı suda çözünen vitamin ve minerallerin bir bölümü de uzaklaşabiliyor. Özellikle besin öğeleriyle zenginleştirilmiş beyaz pirinçte aşırı yıkama, tanenin yüzeyine eklenen bazı B vitaminlerinin kaybına neden olabiliyor.
Bu yüzden pirinci saatlerce suda bekletmek veya tekrar tekrar yıkamak yerine, temiz suyla nazikçe durulamak daha uygun bir yaklaşım.
Pirinç yıkamak şart mı?
Her pirinç için aynı yanıtı vermek mümkün değil. Pirincin ambalajındaki hazırlama talimatlarını dikkate almak, görünür toz ve kalıntıları uzaklaştırmak için durulamak ve gereksiz yıkamadan kaçınmak iyi bir yol. Pirinci yıkamak tek başına pilavın kıvamını garanti etmiyor; su oranı ve pişirme yöntemi de sonucu etkiliyor.