Pilav yaparken herkes aynı hatayı yapıyor olabilir! Pirinci yıkamak şart mı?

Pirinci pişirmeden önce yıkamak yüzeyindeki toz ve fazla nişastanın bir bölümünü uzaklaştırabiliyor. Buna karşılık, yıkamanın pilavı mutlaka tane tane yaptığına dair kesin bir kanıt bulunmuyor. Üstelik yıkama işleminin besin değerleri üzerinde de bazı etkileri olabiliyor.

Pilav yaparken pirinci yıkamak şart mı?

Bu konuda bilimsel araştırmaların işaret ettiği önemli bir ayrıntı var: Pirinci yıkamak, her durumda pilavın daha tane tane olmasını sağlamıyor. Bir araştırmada yıkama işleminin pişmiş pirincin sertliği ve yapışkanlığı üzerinde belirgin bir etkisi bulunmadı. Ancak pirinci yıkamanın amacı yalnızca pilavın kıvamı değil; yüzeyindeki toz ve kalıntıları uzaklaştırmak da önemli.