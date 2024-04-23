Pilot kocasının deşifre ettiği FETÖ’cü Albay kadın da itirafçı oldu

FETÖ terör örgütü üyelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinden temizlenmesi için yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Ankesör soruşturmaları kapsamında örgüt üyeleri tarafından ardışık arandığı tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Hava Pilot Kurmay Albay Hasan K. (45) etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirterek bomba itiraflar da bulunmuştu. Kurmay Albayken emekli olan eşi Güler K.'nın da örgüt bağını anlatan Hasan K.'nın ifadeleri sonrasında Güler K. da gözaltına alındı. Eşinin ifadesinin 2 gün sonrasında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Güler K. da etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini söyledi.
FETÖ'YE 1997 YILINDA KATILMIŞ
Eşiyle birlikte 2014 yılında Almanya'da NATO görevine gittiğini, 2016 yılında Türkiye' ye döndükten sonra da Hava Kuvvetleri Komutanlığına Personel Plan Kısım Amiri olarak atandığını anlatan Güler K. kendisine Damla kod adı verildiğini söyledi. FETÖ ile ilk olarak 1997 yılında Ankara'da İzmir Caddesinde bulunan Maltepe Dershanesinin sınavından burs kazanarak tanıştığını anlatan Kurmay Albay Güler K. "burs kazandığım için okumak amaçlı dershaneye kayıt yaptırdım. Dershanede yapılan deneme sınavlarında yüksek puanlar aldım. Denemelerde yüksek puan aldığım için dershanede beni 10 kişilik bir gruba dahil ettiler. Dershanedeki öğretmenlerden A. A. bana Askeri okula gidip Subay olabilirsin dedi. Üniforma giyeceksin Okulu bitirince mesleğin ve maaşın olarak ailene maddi olarak destekte olabilirsin dedi. Bende hem aileme yük olmamak hem de destek olmak hem de subay olmak amacıyla şansımı denemek için Askeri Okul sınavlarına başvurdum" dedi.
ASKERİ OKULA ÖRGÜT ABLASI OTOBÜS İLE GÖTÜRMÜŞ
Dershanede asistan öğretmenlik yapan E. ile birlikte Ankara Cinnah'da Özel bir sağlık kuruluşunda sağlık muayenesinden geçirildiğini anlatan Güler K. "Askeri Okula başlamak için Ankara' dan otobüs ile İstanbul' a gittim. Giderken A. isimli örgüt ablası bana eşlikt etti. Hatta otobüste yanıma değil arka koltuğuma oturdu. Bunun sebebi olarak da bana seninle çok görüşmeyelim yan yana gözükmeyelim hatta bizim dershaneye gittiğini kimseye söyleme yoksa Askeri Okula giremezsin dedi. İstanbul' a gelinde otogardan bizi ismini hatırlamadığım T. isimli bir kişi siyah renkli markasını hatırlamadığım bir araç ile aldı ve Askeri Okula yakın bir yerde bıraktı. Ben de Askeri Okula giriş yaptım. 1 ay sonra görüşeceğimizi söyledi. Arabadan inmeden önce bana kağıda yazılı bir numara verdi ve ilk hafta sonu çarşı iznime çıktığımda aramamı söyledi. Harp Okulunda bulunan Komutanları ismen tanıyordu. Bana şu Komutan' a dikkat et, bu serttir gibi açıklayıcı bilgiler verdi" dedi.
"ÖRGÜT ABİSİNİN YÜZ VE GÖZLERİNE BAKMAK YASAKTI"
Askeri okulla birlikte mesleği boyunca kendisiyle ilgilenen örgüt abi ve ablaların isimlerini veren Güler K. "2001 yılında İzmir' e uçuş okuluna başladım. Bu süreçte Askeri Misafirhanede kalıyordum. T. isimli örgüt abisi bana İzmir'e gittiğimde A. isimli bir kişi ile görüşeceğimi ve bu kişi ile ilgili olarak bir numara verdi. Bende İzmir' e gittiğimde vermiş olduğu numarayı kontörlü bir telefon üzerinden aradım. A. isimli abi beni İzmir' de kendi ikamet ettiği eve çağırdı" dedi. İzmir'de uçuş okulunda eşi Hasan K. ile duygusal olarak yakınlaşmaya başladıklarını A. isimli örgüt abisine de bu konuda bilgi verdiğini anlatan Güler K. Hasan K. ile evlendikten sonra aynı hücre tarafından takip edilmeye başladıklarını söyledi. Fetullah Gülen ile Altunizade'de görüştürüldüğünü, Hasan K. ile birlikte İzmir'de imam nikahlarının yapılması için de örgüt abileri tarafından Adil Öksüz'ün evine götürüldüğünü anlatan itirafçı kurmay Albay "ben örgüt içerisindeki görüşmelere gittiğimde eve girdiğinde evde bulunan erkek ile görüşeceksem evde hazır bulunan başörtüsü ve eteği giyerek erkeğin yanına giriyordum. Erkekler ile görüştüğümüzde yüz ve gözlerine bakmak yasaktı. Onlara sen veya siz değil "ABİ" diye hitap etmem gerekiyordu. Evlendikten sonra himmet parasını eşim Hasan Koçak veriyordu. Parayı örgüt abisine zarf içerisinde elden teslim ediyordu" dedi.