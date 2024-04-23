Pilot kocasının deşifre ettiği FETÖ’cü Albay kadın da itirafçı oldu

ASKERİ OKULA ÖRGÜT ABLASI OTOBÜS İLE GÖTÜRMÜŞ

Dershanede asistan öğretmenlik yapan E. ile birlikte Ankara Cinnah'da Özel bir sağlık kuruluşunda sağlık muayenesinden geçirildiğini anlatan Güler K. "Askeri Okula başlamak için Ankara' dan otobüs ile İstanbul' a gittim. Giderken A. isimli örgüt ablası bana eşlikt etti. Hatta otobüste yanıma değil arka koltuğuma oturdu. Bunun sebebi olarak da bana seninle çok görüşmeyelim yan yana gözükmeyelim hatta bizim dershaneye gittiğini kimseye söyleme yoksa Askeri Okula giremezsin dedi. İstanbul' a gelinde otogardan bizi ismini hatırlamadığım T. isimli bir kişi siyah renkli markasını hatırlamadığım bir araç ile aldı ve Askeri Okula yakın bir yerde bıraktı. Ben de Askeri Okula giriş yaptım. 1 ay sonra görüşeceğimizi söyledi. Arabadan inmeden önce bana kağıda yazılı bir numara verdi ve ilk hafta sonu çarşı iznime çıktığımda aramamı söyledi. Harp Okulunda bulunan Komutanları ismen tanıyordu. Bana şu Komutan' a dikkat et, bu serttir gibi açıklayıcı bilgiler verdi" dedi.

"ÖRGÜT ABİSİNİN YÜZ VE GÖZLERİNE BAKMAK YASAKTI"

Askeri okulla birlikte mesleği boyunca kendisiyle ilgilenen örgüt abi ve ablaların isimlerini veren Güler K. "2001 yılında İzmir' e uçuş okuluna başladım. Bu süreçte Askeri Misafirhanede kalıyordum. T. isimli örgüt abisi bana İzmir'e gittiğimde A. isimli bir kişi ile görüşeceğimi ve bu kişi ile ilgili olarak bir numara verdi. Bende İzmir' e gittiğimde vermiş olduğu numarayı kontörlü bir telefon üzerinden aradım. A. isimli abi beni İzmir' de kendi ikamet ettiği eve çağırdı" dedi. İzmir'de uçuş okulunda eşi Hasan K. ile duygusal olarak yakınlaşmaya başladıklarını A. isimli örgüt abisine de bu konuda bilgi verdiğini anlatan Güler K. Hasan K. ile evlendikten sonra aynı hücre tarafından takip edilmeye başladıklarını söyledi. Fetullah Gülen ile Altunizade'de görüştürüldüğünü, Hasan K. ile birlikte İzmir'de imam nikahlarının yapılması için de örgüt abileri tarafından Adil Öksüz'ün evine götürüldüğünü anlatan itirafçı kurmay Albay "ben örgüt içerisindeki görüşmelere gittiğimde eve girdiğinde evde bulunan erkek ile görüşeceksem evde hazır bulunan başörtüsü ve eteği giyerek erkeğin yanına giriyordum. Erkekler ile görüştüğümüzde yüz ve gözlerine bakmak yasaktı. Onlara sen veya siz değil "ABİ" diye hitap etmem gerekiyordu. Evlendikten sonra himmet parasını eşim Hasan Koçak veriyordu. Parayı örgüt abisine zarf içerisinde elden teslim ediyordu" dedi.