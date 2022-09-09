Pınar Aylin kimdir? Milyoner’e katılan ünlü şarkıcı Pınar Aylin kaç yaşında, nereli, şarkıları neler?

Milyoner yarışmasının 9 Eylül tarihli bölümünde ünlü şarkıcı Pınar Aylin yarışmacı olarak katıldı. 100 bin TL'lik soruyu açtırmayı başaran sanatçıya ilişkin bilgiler izleyenler tarafından merak edilerek "Pınar Aylin kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları neler?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılıyor.
Pınar Aylin hayatı ve biyografisi şöyle;
Pınar Aylin (d. 12 Mayıs 1972, İzmir), Türk Pop Müziği ses sanatçısı, söz yazarı ve besteci, oyuncu ve televizyon sunucusu.
1990'lı yıllarda seslendirdiği pop şarkıları ve çıkış şarkısı olan ''Deliler Gibi'' ile şöhret olmuştur.
12 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Annesi Hülya hanım ilk okul öğretmeni idi. Efe adında bir erkek kardeşi vardır.
İlkokula 5 yaşında gidip öğretmen annesinin öğrencisi oldu. İzmir Özel Türk Koleji'nden mezun oldu. Ege Üniversitesi ''İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık'' bölümü'nde yükseköğrenim gördü. Öğrenci iken TRT İzmir Televizyonu'nda gençlik programları sunmaya başladı. Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra Kanal Ege'de kendi programlarını hazırlayıp sundu.
Müzik yaşamı 1994 yılında İstanbul'da başladı. 1995 yılında Raks Müzik'ten ''Ben Bahara Hazırım'' adlı ilk albümünü çıkardı.[2] Albümün ilk klibi, bir kamyonetin arkasında çektiği ''Deliler Gibi'' idi. Bu klip ile kısa zamanda büyük şöhreti yakaladı. Bu albümden ''Deliler Gibi'' , ''Karar Ver'', ''Ya Sen Gidip De'' ve ''Körkütük'' gibi şarkıları hit oldu ve kliplendi. İlk albümün getirdiği başarıyla 1. Kral Tv Video Müzik Ödülleri'nde ''en iyi çıkış yapan kadın sanatçı'' dalında aday olmuştur. Aynı yıl Altın Kelebek Ödülleri'nde ''en iyi çıkış yapan kadın solist'' ödülünü almıştır. Ben Bahara Hazırım albümü yıl sonunda 3 milyon 500 bin satmış ve kendi müzik şirketi Raks Müzik tarafından o yılın ''en çok satan altın albümü'' ödülünü almıştır.
1995: Ben Bahara Hazırım
1997: Güneşten
1998: Ay Işığında
2000: Çöl Fırtınası
2004: No. 5
2007: Aslolan Ben
2009: Masal Bu Ya
2011: Hit 70'ler
Single'ları (Tekli)
2019: Aradığın Aşk Bende
2019: Yazık Oldu
KAYNAK: VİKİPEDİA