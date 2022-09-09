Pınar Aylin kimdir? Milyoner’e katılan ünlü şarkıcı Pınar Aylin kaç yaşında, nereli, şarkıları neler?





Müzik yaşamı 1994 yılında İstanbul'da başladı. 1995 yılında Raks Müzik'ten ''Ben Bahara Hazırım'' adlı ilk albümünü çıkardı.[2] Albümün ilk klibi, bir kamyonetin arkasında çektiği ''Deliler Gibi'' idi. Bu klip ile kısa zamanda büyük şöhreti yakaladı. Bu albümden ''Deliler Gibi'' , ''Karar Ver'', ''Ya Sen Gidip De'' ve ''Körkütük'' gibi şarkıları hit oldu ve kliplendi. İlk albümün getirdiği başarıyla 1. Kral Tv Video Müzik Ödülleri'nde ''en iyi çıkış yapan kadın sanatçı'' dalında aday olmuştur. Aynı yıl Altın Kelebek Ödülleri'nde ''en iyi çıkış yapan kadın solist'' ödülünü almıştır. Ben Bahara Hazırım albümü yıl sonunda 3 milyon 500 bin satmış ve kendi müzik şirketi Raks Müzik tarafından o yılın ''en çok satan altın albümü'' ödülünü almıştır.