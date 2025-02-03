Pınar Gültekin davasında bozma kararına itiraz

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin 10 Mart 2023'teki hükmüne ilişkin verdiği temyiz kararında sanık Cemal Metin Avcı'ya 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğnamesine aykırı bularak bozmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı karara itirazında evli olan sanık Avcı'nın üniversite öğrencisi Pınar Gültekin ile arasında evlilik dışı ilişkisi bulunduğu, sanık Avcı'nın Gültekin'e zaman zaman maddi yardımda bulunduğu ve ilişkilerinin ortaya çıkmasından endişe duyduğu gerekçesiyle Gültekin'i öldürme kararı aldığı ifade edildi. Eylemin tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu oluşturduğu kanaatine varıldığı kaydedilerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması talep edildi. Dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından hükme bağlanacak.