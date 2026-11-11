Pirinci sadece tuzluğa koyanlar şaşıracak! Çekmecelerde de işe yarıyor

Hangi pirinci kullanmalıyız?

Evdeki herhangi bir çiğ beyaz pirinç işinizi görecektir. Ancak nemi hapsetme konusunda en hızlı ve etkili performansı genellikle kırık pirinç veya yüzeyi daha geniş olan baldo pirinç gösterir. Yıkanmamış ve tamamen kuru olduğundan emin olmanız yeterli.