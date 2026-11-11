Pirinci sadece tuzluğa koyanlar şaşıracak! Çekmecelerde de işe yarıyor

Evdeki herhangi bir çiğ beyaz pirinç işinizi görecektir. Ancak nemi hapsetme konusunda en hızlı ve etkili performansı genellikle kırık pirinç veya yüzeyi daha geniş olan baldo pirinç gösterir. Yıkanmamış ve tamamen kuru olduğundan emin olmanız yeterli.
Özel bir malzeme almanıza hiç gerek yok, evdeki ufak tefek eşyalarla bu işi iki dakikada çözebilirsiniz:
Keseyi öylece çekmecenin ortasına atmak yerine stratejik davranın. Hava akışının en az olduğu arka köşeler, kıyafet yığınlarının alt kısımları veya çekmecenin en dip noktaları, nemin biriktiği yerlerdir. Keseyi bu noktalara gizlemek en iyi sonucu verir.
Pirincin sadece nemi almasıyla yetinmek zorunda değilsiniz. Keseyi bağlamadan önce pirinçlerin üzerine birkaç damla uçucu yağ damlatabilirsiniz. Özellikle lavanta yağı kıyafetlere ferahlık verirken, sedir veya çay ağacı yağı dolaptaki güveleri ve böcekleri kıyafetlerinizden uzak tutar.
Eğer çekmecedeki rutubet kokusu çok ağırsa ve eşyalara iyice sinmişse, kese hazırlarken pirincin içine bir tatlı kaşığı da karbonat ekleyin. Karbonat o inatçı, ağır kokuları anında nötralize ederken, pirinç ortamdaki nemi çekecek; bu muhteşem ikili dolaptaki havayı tamamen sıfırlayacaktır.
Bu pratik keseleri sadece günlük kıyafet dolaplarınızda değil; yazlık-kışlık döngüsünde baza altına kaldırdığınız hurçların içine, koku yapan ayakkabılıkların köşelerine ve hatta buharın eksik olmadığı banyo dolaplarına bile yerleştirerek rutubetin önüne geçebilirsiniz.
En sık yapılan hata, hava alsın diye naylon poşetlere iğneyle delik açıp pirinci bunun içine koymaktır. Naylon, nemin hapsolmasını büyük ölçüde engeller, mutlaka pamuklu kumaş veya tül kullanın. Ayrıca "daha iyi nem alsın" diyerek pirinçleri doğrudan kıyafetlerin arasına serpmeyin; taneler dikiş aralarına kaçabilir veya yanlışlıkla ıslanırsa eşyalarınıza yapışabilir.