Haberler Yaşam Haberleri Pirinci sadece tuzluğa koyanlar şaşıracak! Çekmecelerde de işe yarıyor
Giriş Tarihi: 11.11.2026 10:55 Son Güncelleme: 11.11.2026 10:56

Pirinci sadece tuzluğa koyanlar şaşıracak! Çekmecelerde de işe yarıyor

Kıyafet çekmecelerinizi her açtığınızda burnunuza gelen o havasız koku canınızı sıkıyorsa, çözümü çok uzakta aramayın. Yıllardır tuzluklar için kullandığımız birkaç kaşık pirinç, kapalı dolaplardaki rutubeti hapsetmek ve eşyalarınızı korumak için en masrafsız ve pratik yöntemlerin başında geliyor.

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Pirinci sadece tuzluğa koyanlar şaşıracak! Çekmecelerde de işe yarıyor
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Mis gibi yıkayıp dolaba kaldırdığınız kıyafetlerin zamanla o havasız kokuyu çekmesi epey sinir bozucu, değil mi? Spreyler durumu sadece anlık kurtarıyor. Oysa dolaptaki inatçı nemi mutfaktan alacağınız bir avuç pirinçle tamamen kurutabilirsiniz.

Pirinci sadece tuzluğa koyanlar şaşıracak! Çekmecelerde de işe yarıyor

Hangi pirinci kullanmalıyız?

Evdeki herhangi bir çiğ beyaz pirinç işinizi görecektir. Ancak nemi hapsetme konusunda en hızlı ve etkili performansı genellikle kırık pirinç veya yüzeyi daha geniş olan baldo pirinç gösterir. Yıkanmamış ve tamamen kuru olduğundan emin olmanız yeterli.

Pirinci sadece tuzluğa koyanlar şaşıracak! Çekmecelerde de işe yarıyor

Pirinçleri ne zaman yenilemek gerekiyor?

Bu doğal nem alıcının sonsuz bir ömrü yok, bir noktadan sonra neme doyar. Ortalama 2-3 ayda bir keseyi kontrol edin. Pirinç taneleri şişmiş, rengi matlaşmış veya eski sertliğini kaybetmişse görevini tamamlamış demektir; içini döküp taze pirinçle yenileyin.

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Pirinci sadece tuzluğa koyanlar şaşıracak! Çekmecelerde de işe yarıyor

Nasıl hazırlayacağız? İşte adım adım liste:

Özel bir malzeme almanıza hiç gerek yok, evdeki ufak tefek eşyalarla bu işi iki dakikada çözebilirsiniz:

  • Temiz, pamuklu eski bir çorap veya hava geçiren küçük bez bir kese ayarlayın.
  • İçine bir avuç (yaklaşık 3-4 yemek kaşığı) çiğ pirinç doldurun.
  • Dökülmemesi için ağzını bir lastikle ya da sıkı bir düğümle iyice kapatın.
Pirinci sadece tuzluğa koyanlar şaşıracak! Çekmecelerde de işe yarıyor

Çekmecede tam olarak nereye koymalı?

Keseyi öylece çekmecenin ortasına atmak yerine stratejik davranın. Hava akışının en az olduğu arka köşeler, kıyafet yığınlarının alt kısımları veya çekmecenin en dip noktaları, nemin biriktiği yerlerdir. Keseyi bu noktalara gizlemek en iyi sonucu verir.

Pirinci sadece tuzluğa koyanlar şaşıracak! Çekmecelerde de işe yarıyor

Çekmeceyi açınca mis gibi koksun ister misiniz?

Pirincin sadece nemi almasıyla yetinmek zorunda değilsiniz. Keseyi bağlamadan önce pirinçlerin üzerine birkaç damla uçucu yağ damlatabilirsiniz. Özellikle lavanta yağı kıyafetlere ferahlık verirken, sedir veya çay ağacı yağı dolaptaki güveleri ve böcekleri kıyafetlerinizden uzak tutar.

Pirinci sadece tuzluğa koyanlar şaşıracak! Çekmecelerde de işe yarıyor

Karbonatla gücünü ikiye katlayabileceğinizi biliyor muydunuz?

Eğer çekmecedeki rutubet kokusu çok ağırsa ve eşyalara iyice sinmişse, kese hazırlarken pirincin içine bir tatlı kaşığı da karbonat ekleyin. Karbonat o inatçı, ağır kokuları anında nötralize ederken, pirinç ortamdaki nemi çekecek; bu muhteşem ikili dolaptaki havayı tamamen sıfırlayacaktır.

Pirinci sadece tuzluğa koyanlar şaşıracak! Çekmecelerde de işe yarıyor

Sadece kıyafet çekmecelerinde mi işe yarıyor? Kesinlikle hayır!

Bu pratik keseleri sadece günlük kıyafet dolaplarınızda değil; yazlık-kışlık döngüsünde baza altına kaldırdığınız hurçların içine, koku yapan ayakkabılıkların köşelerine ve hatta buharın eksik olmadığı banyo dolaplarına bile yerleştirerek rutubetin önüne geçebilirsiniz.

Pirinci sadece tuzluğa koyanlar şaşıracak! Çekmecelerde de işe yarıyor

Sakın bu basit hatalara düşmeyin!

En sık yapılan hata, hava alsın diye naylon poşetlere iğneyle delik açıp pirinci bunun içine koymaktır. Naylon, nemin hapsolmasını büyük ölçüde engeller, mutlaka pamuklu kumaş veya tül kullanın. Ayrıca "daha iyi nem alsın" diyerek pirinçleri doğrudan kıyafetlerin arasına serpmeyin; taneler dikiş aralarına kaçabilir veya yanlışlıkla ıslanırsa eşyalarınıza yapışabilir.

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Pirinci sadece tuzluğa koyanlar şaşıracak! Çekmecelerde de işe yarıyor
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