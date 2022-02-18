Beyoğlu’ndaki pitbull dehşetinde yeni gelişme: Tutuklandı!

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Beyoğlu Tophane'de meydana geldi. Pitbull cinsi bir köpek sahibi tarafından tasmasız şekilde dışarıya çıkartıldı. Bir süre sokakta ilerleyen köpeği gören vatandaşlar, sahibinin yanına giderek uyarıda bulundu. Köpek ardından kaldırımda yürüyen vatandaşlardan birine saldırmaya başladı. Köpeğin hamlesine sopayla karşılık veren vatandaş yere düşünce köpekte kolunu ve bacağını ısırdı. Diğer vatandaşların da müdahale etmesiyle köpek 2 kişiyi daha kol ve bacaklarından yaraladı. Dakikalarca köpeği uzaklaştırmak için vatandaşların hep birlikte yaptığı girişim sonucunda 3 kişi yaralı olarak köpeğin ağzından kurtarıldı.

KÖPEĞİ ALARAK KAÇTI



Olayın ardından ise sahibi köpeği de alarak kaçtı. Dehşet anları güvenlik ve cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşananların ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri pitbull sahibini yakalayarak gözaltına aldı.



TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli İstambul Çağlayan Adliye'sine getirildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle sevk edilen köpek sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.