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Giriş Tarihi: 18.2.2022 21:07 Son Güncelleme: 18.2.2022 21:13

Beyoğlu'ndaki pitbull dehşetinde yeni gelişme: Tutuklandı!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Beyoğlu’ndaki pitbull dehşetinde yeni gelişme: Tutuklandı!

Beyoğlu'nda tasmasız gezdirilen köpek sahibini uyaran vatandaşlara saldırdı. Sahibinin elinden kurtulan köpek, sokakta yürüyen 3 kişiyi yaraladı. Dehşet anları güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansırken, yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Köpeğin sahibi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Beyoğlu Tophane'de meydana geldi. Pitbull cinsi bir köpek sahibi tarafından tasmasız şekilde dışarıya çıkartıldı. Bir süre sokakta ilerleyen köpeği gören vatandaşlar, sahibinin yanına giderek uyarıda bulundu. Köpek ardından kaldırımda yürüyen vatandaşlardan birine saldırmaya başladı. Köpeğin hamlesine sopayla karşılık veren vatandaş yere düşünce köpekte kolunu ve bacağını ısırdı. Diğer vatandaşların da müdahale etmesiyle köpek 2 kişiyi daha kol ve bacaklarından yaraladı. Dakikalarca köpeği uzaklaştırmak için vatandaşların hep birlikte yaptığı girişim sonucunda 3 kişi yaralı olarak köpeğin ağzından kurtarıldı.

KÖPEĞİ ALARAK KAÇTI

Olayın ardından ise sahibi köpeği de alarak kaçtı. Dehşet anları güvenlik ve cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşananların ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri pitbull sahibini yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli İstambul Çağlayan Adliye'sine getirildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle sevk edilen köpek sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Beyoğlu'ndaki pitbull dehşetinde yeni gelişme: Tutuklandı!
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