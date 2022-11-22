Pitbull işkencesi az daha öldürüyordu

Bursa'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Erol Duran (46), ailesiyle tartışınca zor durumda kalan arkadaşı Mehmet Ö. ve eşini, kendi evinde misafir etmeye başladı. Ancak bir süre sonra aralarında problem yaşanınca, arkadaşı ve eşinin evden ayrılmasını istedi. Bu nedenle çıkan tartışmanın ardından iki arkadaşın arası bozuldu.Bir süre sonra Erol Duran'ı arayan Mehmet Ö., konuşmak için işyerine çağırdı. Burada yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüşünce Mehmet Ö., oğlu Eyüp Ö. ve işyerindeki bir arkadaşı ile Duran'ı sopalarla dövmeye başladı. Bununla da yetinmeyen saldırganlar, bir odada sakladıkları ve yasak ırk olan pitbull cinsi köpeği de serbest bırakıp, "Saldır" emri verdi.Köpeğin kollarını ve atardamarını parçaladığı Duran, köpeği işyerinden dışarıya çıkarmayı başardı. Ancak Eyüp Ö. köpeği yeniden içeriye aldı. Fırsatını bulunca kendisini dışarıya atan Duran, bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Bunun üzerine 3 saldırgan kaçtı. 3 gün yoğun bakımda kalan Duran'ın tedavisi sürüyor. Duran, 3 kişiden şikâyetçi oldu.