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Giriş Tarihi: 23.2.2022

Pitbull saldırısına yeniden 4 tutuklama

Pitbull saldırısına yeniden 4 tutuklama
Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin dün tahliye edilen 4 sanık, itiraz üzerine yeniden tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gün 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan M.E., M.Y., S.K. ve Z.C.'nin tahliye edilmesine itiraz etti. İtirazı inceleyen nöbetçi 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar M.E., M.Y., S.K. ve Z.C. ile avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, delillerin toplanmamış olması ve yaralanmanın boyutunu dikkate alarak, sanıkların tutuklanmalarına hükmetti.

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Pitbull saldırısına yeniden 4 tutuklama
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