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Giriş Tarihi: 24.12.2021 16:56 Son Güncelleme: 24.12.2021 16:59

Pitbull saldırısında yeni gelişme! Baba serbest bırakılan 2 kişiyi suçladı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Pitbull saldırısında yeni gelişme! Baba serbest bırakılan 2 kişiyi suçladı

Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş’e saldırarak ağır yaralayan pitbull cinsi köpeklerin sahipleri olduğu iddiasıyla tutuklanan 3 zanlı suçlamaları kabul etmedi. Küçük kızın babası ise serbest kalan 2 kişinin de köpeklerin sahibi olduğunu söyledi.

A Haber canlı yayına katılan baba Hüseyin Ateş, olay anında bina içinde temizlik yaptığını, kızının için bahçeye çıktığını belirterek, "O sırada sitenin çaycısı köpekleri gezdirmek için dışarı çıkarmış. Pitbullar o esnada oyun alanında çocuğuma saldırıyor. İnsanlar kurtarmaya çalışıyor ama kurtaramıyor. Bu köpekleri besleyenler Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak ve Mustafa Yiğit adlı kişiler. Biri şu an cezaevinde, ikisi de dışarıda. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bir kulağı yok, kafatasından beyne kadar kırıklar tespit edildi. Hayati tehlikesi bir hafta, 10 güne kadar devam ediyor" diye konuştu.

Öte yandan tutuklanan şüphelilerin jandarma ve savcılığa verdikleri ifadelerde köpeklerin kendilerine ait olmadığını iddia ettiği ortaya çıktı. Tutuklanan şüphelilerden Mustafa Yiğit, pitbull köpekleri yavruyken sahiplendiğini ancak daha sonra Zeliha ve Zeynep Can kardeşlerin sahiplenmek istemesi üzerine onlara verdiğini iddia etti.

Köpeklerin sitede durduğunu, herkesin ilgilendiğini söyleyen Zeynep Can ise, Hayvan sevgim olduğu için ben de herkes gibi bakardım. Bu köpekler benim şahsi köpeklerim değil. Sadece zaman zaman bakıp, besliyordum. Olay günü de sitede değildim, nasıl olduğunu görmedim" derken kardeşi Zeliha Can ise suçlamaları kabul etmeyerek köpeklerin kendilerine ait olmadığı savundu.

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Pitbull saldırısında yeni gelişme! Baba serbest bırakılan 2 kişiyi suçladı
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