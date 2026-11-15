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Giriş Tarihi: 15.11.2026

Pitbull'la dehşet saçtı, yine serbest kaldı

Erzurum’da Palandöken Kaymakamı’na saldıran köpeğini barınaktan kaçıran ve engel olan görevliyi ısırtan Ahmet Taha Eray, çıkarıldığı mahkemece ikinci kez adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Faruk KÜÇÜK Faruk KÜÇÜK
Pitbull’la dehşet saçtı, yine serbest kaldı
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Erzurum'da 10 Kasım'da, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'e saldıran pitbullun konulduğu Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni basarak 4 çalışanı yaralayan ve köpeğini alıp kaçan Ahmet Taha Eray (28), 11 Kasım'da yakalandı ancak ertesi gün serbest bırakıldı. Bunun üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılan Ahmet Taha Eray, polis ekiplerince kent merkezinde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sevk edildiği adliyede yeniden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçırılan pitbull cinsi köpeğin ise yakalanarak yeniden barınağa alındığı öğrenildi.

BOĞAZINA SARILDI İDDİASI
İddiaya göre, 6 bloktan oluşan sitede pitbull cinsi köpeğin başıboş ve ağızlıksız dolaştırılması nedeniyle sakinler tedirginlik yaşadı. Kaymakam Yunus Kızılgüneş, küçük oğluyla asansör beklediği sırada üzerlerine yürüyen köpeğin sahibini uyarınca tartışma çıktı. Bu sırada Eray, Kızılgüneş'in boğazına sarılarak fiziki müdahalede bulundu ve yere düşürdü. Darp raporu alan Kızılgüneş'in, şüphelinin avukat babasının özür dilemesi üzerine başlangıçta şikâyetçi olmadı.

İMZA TOPLADILAR
Site yönetiminin öncülüğünde sitede yaşayanlar köpeğin uzaklaştırılması için imza toplayıp Yakutiye Kaymakamlığına başvurdu. Köpeğin sahibi ve babası ise bu durumdan Kaymakam Kızılgüneş'i sorumlu tuttu. Kızılgüneş, makam otomobiline binerken üzerine gelen köpeği tekmeleyince sahipleri şikâyetçi oldu.


GÖREVLİLERİ KÖPEĞE ISIRTTI
Son olayda ise Eray, görme bahanesiyle gittiği barınakla köpeğe 3 görevliyi ısırttı. Saldırdığı barınak personelinden bir veterinerin burnunu, bir çalışanın dişini kıran Eray, bir çalışanın da çenesine yumruk attı. Öte yandan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda kamera kayıtları ve yeni deliller doğrultusunda soruşturmanın genişletildiğini, şüpheliler hakkında kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, kasten yaralama, tehdit ve hayvanın tehlike yaratacak şekilde serbest bırakılması suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğünü açıklamıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ERZURUM #PALANDÖKEN
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Pitbull'la dehşet saçtı, yine serbest kaldı
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