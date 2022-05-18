Haberler Yaşam Haberleri Pitbull’un sahibine ‘silahla yaralama’dan 2.5 yıl hapis
Giriş Tarihi: 19.5.2022

Pitbull’un sahibine ‘silahla yaralama’dan 2.5 yıl hapis

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Pitbull’un sahibine ‘silahla yaralama’dan 2.5 yıl hapis
İstanbul Beyoğlu'ndaki Tophane semtinde 16 Şubat günü pitbull cinsi köpeğini, ağızlıksız gezdirdiği için kendisini uyaranların üzerine salan kâğıt toplayıcısı Orhan Yıldırım, "silahla kasten yaralama" suçundan 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına müşteki Bilgin Elbay ile 27 Nisan'da tahliye edilen tutuksuz sanık Orhan Yıldırım'ın avukatı katıldı. Kararda, sanık Yıldırım'ın vahamet özellikleriyle bilinen pitbull cinsi köpeği müştekiler Muzaffer Akçay ile Bilgin Elbay'ı ısırtmak suretiyle kullandığı kaydedildi. Hâkim, köpeğe el konularak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilmesine karar verdi.

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Pitbull’un sahibine ‘silahla yaralama’dan 2.5 yıl hapis
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