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Giriş Tarihi: 2.11.2026 23:01 Son Güncelleme: 2.11.2026 23:02

Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu

Van’ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu’nda görevli Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, görev sırasında geçirdiği ani rahatsızlık sonucu şehit oldu. Aslen Edirneli olan şehidin Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı.

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Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu
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Millî Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında görev yapan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in rahatsızlandığı ve sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Şehadet haberi, Kapaklı'da ikamet eden ailesine yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve sevenleri yasa boğuldu. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler yayımladığı taziye mesajında, şehit Oğuz Şahin'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır diledi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in cenaze töreni ve defin programına ilişkin detayların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#TEKİRDAĞ
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Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu
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