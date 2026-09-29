Piyasa değeri 1,2 milyar TL! Serdar Turhan ile Muhammed Yarız’a ait 5 lüks villaya el konuldu

SERDAR TURHAN'IN YATINA EL KONULMUŞTU

Ayrıca Pusula patronu Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen "LORETA" isimli 2026 model lüks yata da el konulmuştu.

El konulan 2 özel jet ile lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 8 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.