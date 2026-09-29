Piyasa değeri 1,2 milyar TL! Serdar Turhan ile Muhammed Yarız’a ait 5 lüks villaya el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde yapılan incelemelerde, Serdar Turhan ve Muhammed Yarız'a ait olduğu belirlenen ancak usulsüz devirlerle başkalarının üzerine tescil ettirildiği anlaşılan taşınmazlar mercek altına alındı.
Güvenlik ve finansal analiz ekiplerinin çalışmaları sonucunda, söz konusu 5 lüks villanın mal varlığını devretme, gizleme ve azaltmaya yönelik işlemler kapsamında değerlendirildiği tespit edildi.
ÖZEL JETİNE DE EL KONULMUŞTU
Soruşturmada daha önce 28 yaşındaki sahibi Muhammed Yarız ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen 2 özel jete el konulmuştu.
Özel jetlerin TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ve TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi olduğu belirlenmişti.
SERDAR TURHAN'IN YATINA EL KONULMUŞTU
Ayrıca Pusula patronu Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen "LORETA" isimli 2026 model lüks yata da el konulmuştu.
El konulan 2 özel jet ile lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 8 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.
LÜKS ARAÇLARINA DA EL KONULDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait lüks araçlara el konulduğu bildirilmişti.
McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka araçların toplam piyasa değerinin 200 milyon lira civarında olduğu öğrenilmişti.
Edinilen bilgiye göre; söz konusu araçların, ilk operasyonun yapıldığı tarihten hemen önce 7-8 Eylül tarihlerinde dört faklı kişiye toplam 26 bin 280 lira taşıt satış bedeli karşılığında devredildiği öğrenildi.
Hakkında el koyma tedbiri uygulanan dört araç muhafaza altına alınırken, Audi Q8 marka aracın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.