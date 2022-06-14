Solana, Ethereum ve Bitcoin hepsi neredeyse son bir yılın en dip noktalarını gördü. Bunun birçok sebebi bulunuyor. Kripto paralarda bu düşüşün ne kadar yaşanacağı merak ediliyor. Vatandaşlar kripto paralar neden düşüyor, ne kadar düşecekler sorusunu dillerinden düşürmüyor. Peki, kripto paralar neden düşüyor, ne zaman yükselir? İşte 14 Haziran kripto paralar!
Kripto paraların merkezi olarak sayılan ABD'de enflasyonun son 41 yılın en yükseğini vermesi, küresel ekonomideki sıkıntılar ve faiz artırımına rağmen enflasyonun düşmemesi, bu durumu doğurdu. 2023 yılında resesyonun beklendiği ABD'de ekonomik daralma yaşanırken kripto paralar direkt olarak dibi gördü. FED'in para basımını azaltacağını açıklaması sonucu kripto paralar uzun süredir düşüyordu.
Yeni bir merkez bulup daha dengeli bir ekonomi bulunmadığı sürece kripto paralarda çöküş devam edecek. ABD 2023 yıl için resesyon beklerken ve faiz artırımına devam edilip para basmayı azaltacağı dönemde henüz tam olarak ödeme mantığına geçilmemiş kripto paralara yatırım çok mantıklı gözükmüyor. Yatırımcıların dolar yerine altını seçmesi de bu durumda etken.