Haberler Yaşam Haberleri Kripto paralar neden düşüyor, daha ne kadar düşecekler? Ethereum – Bitcoin neden düşüyorlar? 14 Haziran kripto para son durum fiyatları
Giriş Tarihi: 14.6.2022 01:44 Son Güncelleme: 14.6.2022 01:45

Kripto paralar neden düşüyor, daha ne kadar düşecekler? EthereumBitcoin neden düşüyorlar? 14 Haziran kripto para son durum fiyatları

Kripto paralar neden düşüyor, daha ne kadar düşecekler? Ethereum – Bitcoin neden düşüyorlar? 14 Haziran kripto para son durum fiyatları

Kripto paralar bu akşam itibariyle çöktü. Büyük kripto çöküşlerinden biri yaşandı. Bitcoin 23 bin dolara kadar düşerken diğer büyük kripto paralar da aynı şekilde düştü. FED faiz kararı yaklaşırken yaşananların birçoğu faiz kararıyla bağlantılı gözüküyor. Özellikle LUNA coin düştükten sonra kripto paralar kendini toparlayamadı. Yatırımcılar da kripto paralar neden düşüyor, ne kadar düşecekler sorusunu yöneltiyor. Peki, kripto paralar neden düşüyor, daha ne kadar düşecekler, yükselecekler mi? İşte detaylar…

Solana, Ethereum ve Bitcoin hepsi neredeyse son bir yılın en dip noktalarını gördü. Bunun birçok sebebi bulunuyor. Kripto paralarda bu düşüşün ne kadar yaşanacağı merak ediliyor. Vatandaşlar kripto paralar neden düşüyor, ne kadar düşecekler sorusunu dillerinden düşürmüyor. Peki, kripto paralar neden düşüyor, ne zaman yükselir? İşte 14 Haziran kripto paralar!

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto paraların merkezi olarak sayılan ABD'de enflasyonun son 41 yılın en yükseğini vermesi, küresel ekonomideki sıkıntılar ve faiz artırımına rağmen enflasyonun düşmemesi, bu durumu doğurdu. 2023 yılında resesyonun beklendiği ABD'de ekonomik daralma yaşanırken kripto paralar direkt olarak dibi gördü. FED'in para basımını azaltacağını açıklaması sonucu kripto paralar uzun süredir düşüyordu.

KRİPTO PARALAR DAHA NE KADAR DÜŞECEK?

Yeni bir merkez bulup daha dengeli bir ekonomi bulunmadığı sürece kripto paralarda çöküş devam edecek. ABD 2023 yıl için resesyon beklerken ve faiz artırımına devam edilip para basmayı azaltacağı dönemde henüz tam olarak ödeme mantığına geçilmemiş kripto paralara yatırım çok mantıklı gözükmüyor. Yatırımcıların dolar yerine altını seçmesi de bu durumda etken.

14 HAZİRAN KRİPTO PARA FİYATLARI GÜNCEL

Ethereum: 1225 dolar

Solana: 28,8 dolar

Bitcoin: 22 bin 950 dolar

Dogecoin: 0,055 dolar

LUNA coin: 1 dolar

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Kripto paralar neden düşüyor, daha ne kadar düşecekler? Ethereum – Bitcoin neden düşüyorlar? 14 Haziran kripto para son durum fiyatları
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