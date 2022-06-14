Solana, Ethereum ve Bitcoin hepsi neredeyse son bir yılın en dip noktalarını gördü. Bunun birçok sebebi bulunuyor. Kripto paralarda bu düşüşün ne kadar yaşanacağı merak ediliyor. Vatandaşlar kripto paralar neden düşüyor, ne kadar düşecekler sorusunu dillerinden düşürmüyor. Peki, kripto paralar neden düşüyor, ne zaman yükselir? İşte 14 Haziran kripto paralar!