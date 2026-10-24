Haberler Yaşam Haberleri Piyasaların gözü bu toplantıda! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 24.10.2026 18:25 Son Güncelleme: 24.10.2026 18:26

Piyasaların gözü bu toplantıda! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ABD Merkez Bankası Fed’in ekim ayı toplantısına yönelik beklentiler, küresel piyasalarda yakından takip ediliyor. Fed faiz kararının dolar kuru ve altın fiyatları başta olmak üzere birçok yatırım aracına yön vermesi bekleniyor. Piyasalar, faiz oranlarının sabit tutulup tutulmayacağına veya indirim ya da artış kararı alınıp alınmayacağına odaklandı. Peki, Ekim 2026 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizlerde değişiklik olacak mı?

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Piyasaların gözü bu toplantıda! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
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Fed'in ekim ayı toplantısında alınacak karar, küresel piyasaların odağında yer alıyor. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), ABD ekonomisi, enflasyon ve istihdam verilerini değerlendirerek faiz politikasına yön verecek. Eylül ayındaki faiz artışının ardından yeni toplantıda izlenecek yol merak edilirken piyasalarda faizlerin mevcut seviyede tutulacağı beklentisi öne çıkıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed'in ekim ayı faiz toplantısı 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı, 28 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de duyurulacak. Fed Başkanı'nın basın açıklamasının da kararın ardından gerçekleştirilmesi planlanıyor.

FED SON FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed, 16 Eylül 2026'da gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 0,25 puan artırarak yüzde 3,75-4,00 bandına çıkardı. Karar metninde, enflasyonun yüksek seyrini sürdürdüğü vurgulandı. Ekim ayında açıklanacak yeni kararın, eylül ayındaki artışın ardından Fed'in izleyeceği faiz politikasına ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.

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FED FAİZ İNDİRECEK Mİ, SABİT Mİ TUTACAK?

Ekim ayındaki Fed toplantısı öncesinde faiz oranlarının değişmeden bırakılması beklentisi ağırlık kazanıyor. Ancak ABD'de yıllık tüketici enflasyonunun eylül ayında yüzde 3,7 seviyesine çıkması, faiz artışı olasılığını da gündeme taşıdı. Fed'in yeni dönemde nasıl bir para politikası izleyeceği, toplantı sonunda açıklanacak kararla netleşecek.

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Piyasaların gözü bu toplantıda! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
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