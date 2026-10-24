Piyasaların gözü bu toplantıda! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED FAİZ İNDİRECEK Mİ, SABİT Mİ TUTACAK?

Ekim ayındaki Fed toplantısı öncesinde faiz oranlarının değişmeden bırakılması beklentisi ağırlık kazanıyor. Ancak ABD'de yıllık tüketici enflasyonunun eylül ayında yüzde 3,7 seviyesine çıkması, faiz artışı olasılığını da gündeme taşıdı. Fed'in yeni dönemde nasıl bir para politikası izleyeceği, toplantı sonunda açıklanacak kararla netleşecek.

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör