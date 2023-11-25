PKK’nın şehit ettiği ilk öğretmenin oğlu: “Beni 6 aylıkken babamdan ayıran PKK’ya nefretim hiç bitmedi ”

Bu bize büyük bir teselli kaynağı oldu. Ayrıca köyümüzde bir okul yapılarak babamın adı verildi.Onun hatırasını yaşatıyorlar. Bu kıymetbilirlik ve vefa bize ve ailemize moral ve teselli oluyor" dedi. Öte yandan Simav ilçesi Belediye Meclisi kararı ile kentin en merkezi konumunda olan parka "Şehit Öğretmen Mustafa Çağlar Parkı"adı verildi. Belediye'nin bu jestine çok duygulandıklarını ifade eden Murat Çağlar: "Aradan 35 yıl geçmesine rağmen babamın fedakarlığının unutulmadığını görmek bizim bir nebze de olsa mutlu etti."şeklinde konuştu