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Giriş Tarihi: 25.11.2023 09:10

PKK’nın şehit ettiği ilk öğretmenin oğlu: “Beni 6 aylıkken babamdan ayıran PKK’ya nefretim hiç bitmedi ”

PKK'nın 1988 yılında Tunceli'nin Mazgirt İlçesine bağlı Akviran Köyünde şehit ettiği ilk öğretmen olan Kütahyalı öğretmen Mustafa Çağlar'ın oğlu Murat Çağlar, Öğretmenler Günü’nde SABAH'a konuştu: “Babam hayalimde daima genç duruyor, hiç yaşlanmadı. Beni 6 aylıkken babamdan ayıran PKK’ya nefretim hiç azalmadı”

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
PKK’nın şehit ettiği ilk öğretmenin oğlu: “Beni 6 aylıkken babamdan ayıran PKK’ya nefretim hiç bitmedi ”

Babası şehit edildiğinde 6 aylık olan Murat Çağlar (35) babasını hiç tanıyamadan büyüdüğünü anlattı: "Ben henüz 6 aylıkken babam PKK'lılar tarafından, okulu Türk Bayrakları ile süsleyip kutlama yaptı diye şehit edildi. Aradan 35 yıl geçti. Babam hayalimde fotoğrafındaki gibi hep genç olarak duruyor. Babamın ölüm emrini veren terörist geçen yıl yakalandı.

Bu bize büyük bir teselli kaynağı oldu. Ayrıca köyümüzde bir okul yapılarak babamın adı verildi.Onun hatırasını yaşatıyorlar. Bu kıymetbilirlik ve vefa bize ve ailemize moral ve teselli oluyor" dedi. Öte yandan Simav ilçesi Belediye Meclisi kararı ile kentin en merkezi konumunda olan parka "Şehit Öğretmen Mustafa Çağlar Parkı"adı verildi. Belediye'nin bu jestine çok duygulandıklarını ifade eden Murat Çağlar: "Aradan 35 yıl geçmesine rağmen babamın fedakarlığının unutulmadığını görmek bizim bir nebze de olsa mutlu etti."şeklinde konuştu

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PKK’nın şehit ettiği ilk öğretmenin oğlu: “Beni 6 aylıkken babamdan ayıran PKK’ya nefretim hiç bitmedi ”
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