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Giriş Tarihi: 19.6.2024 14:27 Son Güncelleme: 19.6.2024 14:44

Plaja giren atlar güneşlenen insanların arasına dalıp ortalığı birbirine kattı

Şile'de, bir plaja getirilen iki at, denize girmek için gelen insanların arasına daldı. Bayram tatili nedeniyle plajda güneşlenenler atları görünce korku ve panik yaşadılar

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Plaja giren atlar güneşlenen insanların arasına dalıp ortalığı birbirine kattı

Şile'de bulunan bir plajda geçtiğimiz gün iki genç sahibi oldukları atları plaja getirdi. Bir süre atların üzerinde plajda gezen gençler, atları ellerinden kaçırdı. Plajı birbirine katan atlar, yüzmek için plaja gelen yüzlerce insanın içine daldı. Sahil boyunca koşan atlar vatandaşları korkuttu.

O anlar ise plajda yüzen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde iki atın, üzerindeki gençleri atıp bir anda yüzmek için plaja gelen vatandaşların arasına daldığı ve plaj boyunca koştukları görüldü.

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Plaja giren atlar güneşlenen insanların arasına dalıp ortalığı birbirine kattı
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