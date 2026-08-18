Plajda tesettürlü kadınları izinsiz şekilde görüntülemişlerdi: O paylaşıma soruşturma!

Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada yayılan görüntüler ve kullanılan ifadeler üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldı. Görüntülerde, plajdaki tesettürlü kadınların giyim tarzları ve dini hassasiyetleri üzerinden aşağılayıcı, hakaret içeren ve toplumun bir kesimini hedef alan ifadelerin kullanıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında görüntüleri çeken ve sosyal medyada paylaşan kişilerin tespiti ile söz konusu paylaşımların içeriğine ilişkin adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.
PAYLAŞIM YURT DIŞINDAN YAPILMIŞ
Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili resen soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, sosyal medyada yayılan görüntüler ve kullanılan ifadeler üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında görüntüleri çeken sosyal medya hesabından paylaşan ve adının E.B. olduğu öğrenilen şahsın ve arkadaşının yakalanması için çalışma başlatan polis, şahısların 14 Ağustos'ta yurt dışına çıktığı ve paylaşımı yurt dışından yaptığını belirledi.