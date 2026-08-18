Plajda tesettürlü kadınları izinsiz şekilde görüntülemişlerdi: O paylaşıma soruşturma!

PAYLAŞIM YURT DIŞINDAN YAPILMIŞ



Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili resen soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, sosyal medyada yayılan görüntüler ve kullanılan ifadeler üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında görüntüleri çeken sosyal medya hesabından paylaşan ve adının E.B. olduğu öğrenilen şahsın ve arkadaşının yakalanması için çalışma başlatan polis, şahısların 14 Ağustos'ta yurt dışına çıktığı ve paylaşımı yurt dışından yaptığını belirledi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör