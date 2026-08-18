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Giriş Tarihi: 18.08.2026 22:42 Son Güncelleme: 18.08.2026 23:30

Plajda tesettürlü kadınları izinsiz şekilde görüntülemişlerdi: O paylaşıma soruşturma!

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek bölgesindeki bir halk plajında tesettürlü kadınları izinsiz şekilde kayda alan ve hakaret içerikli ifadelerle hedef alan paylaşıma soruşturma başlatıldı. Öte yandan şüphelilerin paylaşımı yurt dışına çıktıktan sonra yaptığı tespit edildi.

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Plajda tesettürlü kadınları izinsiz şekilde görüntülemişlerdi: O paylaşıma soruşturma!
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Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada yayılan görüntüler ve kullanılan ifadeler üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldı. Görüntülerde, plajdaki tesettürlü kadınların giyim tarzları ve dini hassasiyetleri üzerinden aşağılayıcı, hakaret içeren ve toplumun bir kesimini hedef alan ifadelerin kullanıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında görüntüleri çeken ve sosyal medyada paylaşan kişilerin tespiti ile söz konusu paylaşımların içeriğine ilişkin adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

PAYLAŞIM YURT DIŞINDAN YAPILMIŞ


Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili resen soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, sosyal medyada yayılan görüntüler ve kullanılan ifadeler üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında görüntüleri çeken sosyal medya hesabından paylaşan ve adının E.B. olduğu öğrenilen şahsın ve arkadaşının yakalanması için çalışma başlatan polis, şahısların 14 Ağustos'ta yurt dışına çıktığı ve paylaşımı yurt dışından yaptığını belirledi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#SERİK #ANTALYA

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Plajda tesettürlü kadınları izinsiz şekilde görüntülemişlerdi: O paylaşıma soruşturma!
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