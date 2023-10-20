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Giriş Tarihi: 21.10.2023

Plasiyer cinayeti faili meçhul kaldı

Boğazı kesilerek öldürülen Murat Özdemir’in çalıştığı şirketteki iki görevli 7 yıl sonra şüpheli olarak yakalandı. Mahkeme iki zanlıya delil yetersizliğinden beraat verdi

ABBAS ÇAKAR
Plasiyer cinayeti faili meçhul kaldı
Kocaeli Kartepe'de 10 Haziran 2004 günü bir tavuk firmasında plasiyer olarak çalışan Murat Özdemir (25), gün boyu tahsilat yaptıktan sonra firmaya ait kamyonete binerek iş yerine gitmek üzere yola çıktı. Özdemir sonra defalarca bıçaklanıp, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Cinayeti işleyen şüpheliler kamyonetteki içi para, çek ve senet dolu çantayı alarak kaçtı. Faili meçhul dosya 2021 yılında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne devredildi. Soruşturmayı derinleştiren cinayet büro ekipleri, tavuk firmasının muhasebecisi Mustafa Ş. ve Hakan F.'nin olaya karıştığını tespit etti. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcı "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" ve "gece vakti, birden fazla kişi ile silahla yağma" suçlarından dava açtı. Sanıkların Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Son duruşmaya tutuklu sanık Hakan F. ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mustafa Ş. ve olayda hayatını kaybeden maktulün ailesi katıldı.



Suçlamayı kabul etmeyen Hakan F., "Maktulü rüyamda dahi görmedim. Sağlığımı kaybettim, ailemi, her şeyimi kaybettim. Allah o katilin bin defa belasını versin. Ben maktulü tanımıyorum, neden onu öldüreyim? Suçsuz yere 2 yıl cezaevindeyim. Oğlum 15 yaşında öldü. Oğlum cinayeti işleyen katiller yüzünden öldü. Ben hapiste değil de evde olsaydım oğlum dışarı çıkmaz ve hakkın rahmetine varmazdı. Suçsuzum, katiller sokakta geziyor. Tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi. Tutuksuz Mustafa Ş. da suçlamaları reddetti beraatini istedi.
Maktul ailesinin avukatları "Masum birini 3-5 kuruş uğruna öldürerek henüz anne karnındaki 7 aylık bebeği babasız bıraktılar. Sanıkların indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanıkların üzerine atılı yağma eyleminin suç tarihinde yürürlükte olan yasa sebebiyle düşürülmesine, kasten öldürme suçundan ise delil yetersizliğinden beraatlerine karar verdi.

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Plasiyer cinayeti faili meçhul kaldı
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