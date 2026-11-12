Plastik saklama kapları yerini buna bırakıyor! Mutfakların yeni tercihi

Cam kapların en önemli avantajlarından biri, yiyeceklerin kokusunu ve rengini kolay kolay içine çekmemesi. Plastik kaplarda zamanla oluşabilen lekelenme ve koku sorunları, cam ürünlerde çok daha az görülüyor. Ayrıca şeffaf yapıları sayesinde buzdolabında hangi yiyeceğin nerede olduğu kolayca fark edilebiliyor.