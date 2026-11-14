Adana’da platonik aşık dehşeti! Sarılma bahanesiyle yaklaşıp 8 yerinden bıçakladı: ‘Beni ilkokuldan beri tanıyormuş’

"BENİ İLKOKULDAN BERİ TANIYORMUŞ"

Olaydan sonra zor günler geçirdiklerini ifade eden Nurseli Sezer, "Taburcu oldum ama halen tedavilerim sürüyor. Sağ kolumu tam kullanamıyorum, akciğerlerim tam anlamıyla çalışmıyor. Kendisi beni ilkokul yıllarımdan tanıyormuş ama onu hiç tanımıyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum ve adaletimize güveniyorum. Halen korku içinde yaşıyorum. Kadına yönelik şiddetin artık son bulmasını istiyorum" dedi.