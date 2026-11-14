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Giriş Tarihi: 14.11.2026 14:36

Adana’da platonik aşık dehşeti! Sarılma bahanesiyle yaklaşıp 8 yerinden bıçakladı: ‘Beni ilkokuldan beri tanıyormuş’

Adana’da platonik aşk beslediği Nurseli Sezer'i (28), 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Ramazan S. (28) hakkında 'Tasarlayarak kadına karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 21 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bir süre hastanede tedavi gören Nurseli Sezer, “Adaletimize güveniyorum, beni yaralayan o caniye en ağır ceza verilsin. Halen korku içinde yaşıyorum” dedi.

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MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Yaşam
Adana’da platonik aşık dehşeti! Sarılma bahanesiyle yaklaşıp 8 yerinden bıçakladı: ‘Beni ilkokuldan beri tanıyormuş’
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Olay, 8 Haziran'da Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan S., platonik aşk beslediği Nurseli Sezer'in evinin önünde bekledi. Genç kadına önce sarılan şüpheli daha sonra vücudunun 8 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.

8 YERİNDEN CANİCE BIÇAKLADI

Boynundan, başından, akciğerinden, omzundan ve kolundan yaralanan Nurseli Sezer'e ilk müdahaleyi komşusu olan doktor yaptı. Hastaneye kaldırılan Sezer, 2 günü entübe olmak üzere toplam 10 gün tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Olaydan sonra yakalanan şüpheli tutuklandı.

"BENİ İLKOKULDAN BERİ TANIYORMUŞ"

Olaydan sonra zor günler geçirdiklerini ifade eden Nurseli Sezer, "Taburcu oldum ama halen tedavilerim sürüyor. Sağ kolumu tam kullanamıyorum, akciğerlerim tam anlamıyla çalışmıyor. Kendisi beni ilkokul yıllarımdan tanıyormuş ama onu hiç tanımıyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum ve adaletimize güveniyorum. Halen korku içinde yaşıyorum. Kadına yönelik şiddetin artık son bulmasını istiyorum" dedi.

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CANİ İÇİN 21 YIL HAPİS İSTENDİ

'Tasarlayarak kadına karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 21 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Ramazan S., 17 Kasım'da Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA #SEYHAN

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Adana’da platonik aşık dehşeti! Sarılma bahanesiyle yaklaşıp 8 yerinden bıçakladı: ‘Beni ilkokuldan beri tanıyormuş’
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