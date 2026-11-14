Platonik aşk bahanesiyle genç kadını 8 yerinden bıçaklamıştı: İlk duruşma tarihi belli oldu!

'SALDIRGANI TANIMIYORUM'

Saldırganı daha önce hiç tanımadığını belirten Sezer, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Nurseli Sezer, "Kendisi beni ilkokul yıllarımdan tanıyormuş ama onu hiç tanımıyorum. Onu tanısam, böyle olacağını bilsem kaçardım. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bu karar sadece benim için değil, tüm kadınlar için çok önemli. Gelecek kararın, kadınlara yönelik şiddet konusunda adaletin nasıl tecelli edeceğini gösterecek güçlü bir emsal olmasını diliyorum. Kadına yönelik şiddetin artık son bulmasını ve bu davayı tüm Türkiye'nin takip etmesini istiyorum" diye konuştu.