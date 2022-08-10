2022 PMYO giriş sınavı tarihleri, polis adayları tarafından araştırılıyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen 2022-2023 dönemi PMYO 2.500 öğrenci alımı için ön başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler polis alımı sınav tarihine çevrildi. Binlerce polis adayı, PMYO giriş sınavının ne zaman ve nasıl yapılacağına dair araştırmalarına başladı. Peki, PMYO giriş sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? PMYO mülakat sınavı ve fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? İşte 2022 PMYO polis alımı sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve konuya ilişkin tüm detaylar…
25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlanan 2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuru sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı.
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan "ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; Bakanlık onayı ile belirlenen puan türü ya da türlerinden ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden 20.000 erkek ile 5.000 kadın aday olmak üzere toplam 25.000 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değildir.
2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.
Polis Akademisi Başkanlığı, 2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.
İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar müracaat işlemleri, ön sağlık kontrolü ve fiziksel yeterlilik sınavına katılacaklardır. Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar aynı gün mülakat sınavına katılacaklardır.
Adaylar PMYO sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Sınavlar ve değerlendirme; Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.
İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacaktır.
Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükme göre ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı komisyonlarının kararları kesindir, itiraz edilemez.
Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziksel yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziksel yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
Fiziksel yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar. Hakkında "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.
Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Mülakat sınavında adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre değerlendirilir.
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
1) Konu hakkında bilgi düzeyi,
2) Kendisinden istenileni kavrama,
3) Özgüveni,
4) İfade etme yeteneği,
5) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.
Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.
Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) üç metre genişlikte olacaktır.
Fiziki Yeterlilik Parkuru ölçülerek önce etaplarda yerleştirilecek aletlerin yerleri tespit edilerek bantlar yapıştırılacaktır.
Yapılacak hareketlerle ilgili olarak;
Öncelikle adaylara gruplar halinde fiziki yeterlilik parkuru tanıtılacaktır. Adaylara parkuru tanıtım esnasında veya sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sakatlık durumunda fiziki yeterlilik sınav komisyonu sorumlu değildir. Daha sonra komisyonca ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru döner.
Aday "BAŞLA" komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır.
1) Sıçrama tahtası etabı; İlk etap olarak aday jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 6 kez sağa, sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktır. (Aday istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama hareketine başlayabilecektir.) Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm, genişliği 20 cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 cm eninde olacaktır.
Adayın;
2) Lastik içerisinden geçme etabı; Lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) içine basarak geçecektir. Lastiklerin ebadı 205*55*16 inch olacak, lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır.
Adayın;
3) Ağırlık taşıma etabı; Ağırlık taşıma etabında, erkek adaylar için 30 Kg (15x2) ağırlığındaki, kadın adaylar 20 Kg (10x2) ağırlığındaki iki kum torbasını, aralarında 16 metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya herhangi bir mesafeden atmayacak, aldığı noktaya bırakacaktır.
Adayın;
4) Sağlık topuna dokunma etabı; Sağlık topuna dokunma hareketinde adaylar, iki nokta arasında mesafesi 9 metre olan ve yerde duran sağlık toplarından önce koşu istikametinde ikinci topa, sonra ilk topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3 kez dokunuş yapacaktır.
Sağlık toplarına dokunma etabında eller sağlık topuna mutlaka dokunacaktır.
Adaya;
5) Takla atma etabı; Takla hareketine gelirken aday dubanın dışından dolaşarak gelip, yer minderinde öne doğru 1 (bir) defa takla atacaktır.
6) Slalom koşu etabı; Slalom koşu etabında 6 adet slalom çubuğu dışından dolaşılarak tamamlanır. Çubuklar 1.5 metre yüksekliğinde olup, düz ve çapraz olarak 2.5 metre aralığında olacaktır.
Adayın;
7) Engel etabı; Engel etabında 5 adet engel (üstten geçilecek engel yüksekliği çıtanın üstünden 50 cm., alttan geçilecek engel yüksekliği çıtanın altından 120 cm. ve iki çıta arasındaki mesafe içten içe 138 cm. olup engeller arasındaki mesafe 2 metredir) üstten-alttan, üstten-alttan, üstten olmak üzere geçilir ve koşarak bitiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur.
Adayın;
8) Adayın başlangıç çizgisinden geçmesiyle birlikte skorboardda çalışmaya başlayan kronometre, adayın bitiş çizgini geçmesiyle durur.
Adayın sensörlerin algılayamayacağı şekilde altından geçmesi veya üstünden sıçrayarak geçmesi ya da herhangi bir nedenle dijital fotoselli kronometrenin durmaması, durdurulamaması halinde fiziki yeterlilik sınavı komisyonu tarafından adayın bitiş çizgisinden geçişi göz önüne alınarak bitiş süresi olarak kaydedilir. Herhangi bir tereddütte düşülmesi halinde kamera kayıtları kontrol edilerek bitiş süresi tespit edilir ve bitiş süresi olarak yazılır.
Adayın bitiş çizgisine kendini atarak veya düşerek kronometreyi durdurması halinde adayın vücudunun herhangi bir kısmının parkurun bitiş çizgisinin içerisinde durağan kalması durumunda adayın bitiş süresine ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye ilave edilir. Eğer adayın hareketi devam eder ve vücudunun tamamı bitiş çizgisini geçerse ceza verilmez.
Adayın bitiş çizgisine düşerek veya kendini atması durumunda kronometre hala çalışıyorsa aday kendisi kalkıp bitiş çizgisini geçene kadar kronometre çalışmaya devam eder ve adaya komisyonca kesinlikle müdahale edilmez.
9) Fiziki Yeterlilik Parkuru içerisinde herhangi bir istasyonu yapmayan veya yapamayan aday elenecektir.
Fiziki Yeterlilik Parkurunda sayılı istasyonlarda sıçrama tahtası, lastik engeli, sağlık toplarına dokunmalar, slalom çubuğu geçişleri gibi engelli geçiş istasyonlarından adayların bu istasyonları geçebilmeleri için her istasyonda en az bir hareketi nizami yapma zorunluluğu vardır.
Her istasyonda en az o istasyon hareketinden bir tanesini nizami yapamayan aday bir sonraki istasyona geçemez ve diskalifiye edilerek elenir.
10) Teknik bir arızanın dışında hiçbir adayın fiziki yeterlilik parkuru sınavını tekrar yapmasına izin verilmeyecektir.
11) Fiziki yeterlilik sınavı parkurunda sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sorunda sınav komisyonu başkanı ve üyeleri komisyonda görevli üye beden eğitimi öğretim elamanın görüşünü alarak karara bağlayacaktır.
12) Adayların parkuru bitirme sürelerinde saliseler göz önüne alınmayacak yalnızca saniyeler baz alınarak bitirme süresi olarak yazılacaktır.
Polis Meslek Yüksekokulu aday değerlendirme ve seçme işlemlerinin bir aşaması olan fiziki yeterlilik aşamasında; polislik mesleğini icra edecek adayların, denge, kondisyon, çeviklik, çabukluk, kuvvet ve esneklik açısından, polislik mesleğine uygunluklarını ölçecek parkur, yukarıda belirtilen ebat ve etaplardan oluşturulmuştur. POMEM fiziki yeterlilik parkuru ve zaman/puan cetveli oluşturulmuş ve ekte sunulan şablonda belirtilmiştir.
Adayların başarılı sayılabilmeleri için, oluşturulan parkuru erkek adayların en fazla 48 saniye, kadın adayların ise en fazla 51 saniye ile tamamlamaları gerekmektedir. Fiziki yeterlilik parkurunu 40 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan erkek adaylar ile 43 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan kadın adaylar 100 tam puan alırlar. Fiziki yeterlilik sınavı sonucunda 60 puanın altında alan adaylar yönetmelik gereği başarısız sayılırlar. Fiziki yeterlilik sınavında 60 puanın altında alan adaylara "0" sıfır puan verilir. Fiziki yeterlilik sınavı komisyonu başarısız adaylar hakkında "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verir ve başarısız adaylar mülakat sınavına geçemezler.
Not: Fiziki Yeterlilik Sınavına girecek adaylar spor kıyafetlerini yanlarında getireceklerdir.