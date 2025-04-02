Podoloji Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Türkiye'de ayak sağlığının bilimsel temellere dayalı şekilde ele alınması yolunda uzun yıllardır sürdürülen çalışmalar, tarihi bir sonuçla taçlandı. 29 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, podoloji alanı ilk kez resmi düzenleme altına alındı.

"BU BİZİM İÇİN BİR ÖMÜR EMEĞİN KARŞILIĞIDIR"

Podoloji Derneği Başkanı Derya Çoban, yıllardır süren emek ve mücadelenin ardından yönetmeliğin yayımlanmasının büyük bir kazanım olduğunu belirtti. "Bu sadece bir meslek düzenlemesi değil, aynı zamanda halk sağlığı adına atılmış çok değerli bir adımdır. Bu süreçte karşılıksız yürüttüğümüz onlarca eğitim, toplantı, görüşme ve anlatım bugün karşılığını buldu. Bu haber bizim için bir satır değil, bir ömür emeğin karşılığıdır" dedi.

RİSK GRUPLARINDA ERKEN MÜDAHALE VE ÖNLEYİCİ BAKIM YAYGINLAŞACAK

Yeni yönetmelik, podologların görev tanımı, çalışma koşulları, eğitim standartları ve yetki alanlarını netleştirerek sağlık sistemine entegre olmalarının yolunu açtı. Bu düzenleme ile:

- Podoloji eğitimi ve mesleki yeterlilikler çerçevesine oturdu.

- Hizmet verilen alanlar yasal zemin kazandı.

- Ayak sağlığı, koruyucu sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak kabul edildi.

Bu gelişme, özellikle diyabetik ayak, çocukluk çağı taban bozuklukları, ileri yaşlarda ayak problemleri gibi risk gruplarında erken müdahalenin ve önleyici bakımın yaygınlaşması açısından büyük önem taşıyor.

PODOLOJİ DERNEĞİ'NDEN ÇAĞRI: AYAK SAĞLIĞINI İHMAL ETMEYİN

Podoloji Derneği, yeni düzenlemenin ardından hem sağlık profesyonellerine hem de halkımıza çağrıda bulunuyor:

"Ayak sağlığı ihmal edilmemelidir. Artık bu alanda görev yapan podologlar, bilgi ve yetki çerçevesinde çalışacak; bireylerin yaşam kalitesi doğrudan etkilenecek."

Ayrıca bu gelişme, ülkemizde umudunu yitirmiş pek çok genç için bir hatırlatmadır:

Bir insan, bir meslek, bir inanç; herhangi bir maddi beklenti olmadan sadece bu topraklar için yılmadan çalışabilir. Yıllar süren bir emeğin sonunda, bazen sessizce atılan adımlar koca bir geleceğe umut olur.

İLK VE TEK SİVİL TOPLUM KURULUŞU OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

2008 yılında Derya Çoban tarafından kurulan Podoloji Derneği, Türkiye'de podoloji alanında öncü çalışmaları başlatan ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur.

Kuruluşundan bu yana; halk sağlığı, akademik gelişim, meslek tanımı ve uygulama standartları konusunda kararlılıkla çalışan dernek, yıllar boyunca hem sağlık camiasında hem de kamuoyunda farkındalık oluşturmuştur. Bugün yayımlanan yönetmelik, bu uzun yolculuğun önemli bir kilometre taşı olarak, yıllar süren emeğin ve sabrın bir sonucudur.