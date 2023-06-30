Pokemon Karakterleri - En İyi Pokemon Karakterleri İsimleri, Güçleri ve Özellikleri

Pokemon karakterleri, söz konusu çizgi filmin içinde yer alan isimleri ifade eder. Bu karakterlerin her birinin gücü ve kapasitesi birbirinden farklıdır. En güçlü Pokemon karakterleri isimleri ve güçleri bilindiğinde, bu çizgi filmi izlemek çok daha eğlenceli olacaktır. Söz konusu çizgi film, ulusal kanallarda da uzun süre yayınlanmıştır. Kaç tane Pokémon karakteri var sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Pokemon Karakterleri

Pokemon, bir dönemin en meşhur çizgi filmlerinden biridir. Her ne kadar bu çizgi film hemen herkes tarafından bilinse de karakterlerini ve bu karakterlerin gücünü bilen sayısı oldukça azdır. Çizgi film içinde bulunan karakterler aşağıda sıralanmıştır.

Ash Ketchum

Pikachu

Jigglypuff

Pidgeot

Primeape

Bulbasaur

Pidgey

Charmander- Semender

Rattata

Squirtle

Butterfree

Raticate

Haunter

Caterpie

Poliwag

Vileplume

Drowzee

Hitmonlee

Trubish

Chatot

Magikarp

Sandshrew

Zubat

Psyduck

Ho-Oh

Stunfisk

Victreebel

Mudkip

Snorlax

En Güçlü Pokemon Karakterleri İsimleri ve Güçleri

Pokemon çizgi filminde bulunan karakterlerin her birinin gücü birbirinden farklıdır. Bu kapsamda dikkat çeken karakterler ve bunların güçleri aşağıdaki gibidir.