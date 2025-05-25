Pokut Yaylası sezona hazır

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan ve Karadeniz'in en gözde doğa turizmi destinasyonlarından biri olan Pokut Yaylası'nda, mayıs ayının sonuna gelinmesine rağmen yollardaki karlar erimedi. Her yıl on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan yayla esnafı, bu yıl turizm sezonu öncesi büyük bir zorlukla karşılaştı. Yol boyunca çeşitli bölgelerde yüksek kesimlerden düşen karlar yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.Özellikle Kurban Bayramı ve yaz tatili dönemine hazırlanan yayla esnafı ve konaklama işletmeleri mağduriyet yaşamamak için çözümü kazma kürekte buldu. Bir grup yayla sakini, yolları küreklerle açmaya çalıştı. Vatandaşlar, yaylalarına ulaşmak için büyük bir çaba harcayarak yolu açtı. Pokut'a giden yayla yolunu açan vatandaşlar büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti. Esnaf bu sorunun giderilmesiyle birlikte sezona hazır olduklarını söyledi.