Polat ailesine tepki çeken tahliye

Engin ve Dilan Polat ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 28 sanığın, 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davada mahkeme ara kararını açıkladı. Duruşmaya Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından tutuklu olan Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.Mahkeme, Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat ile muhasebecileri Ahmet Gün'ün tutuklulukta geçirdiği süre, mevcut delil durumu gibi gerekçelerle tahliyelerine hükmetti. Mahkeme, 10 aydır tutuklu bulunan sanıklar için yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Sanıkların tüm mal varlıkları hakkında konulan tedbirin kaldırılması talebini reddeden mahkeme, sadece emekli maaşlarındaki kısıtın kaldırılmasına hükmetti. Sanıklar hakkında yurt dışındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, imza atma şeklindeki adli kontrolleri kaldırdı.Tahliye kararına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Ancak talep mahkemece reddedildi. Mahkeme, soruşturmada tanık olarak ifade veren isimlerin mahkemece dinlenmesine de karar verdi. Öte yandan mahkeme, yasadışı bahis lideri olarak bilinen Derkan Başer'in de aralarında bulunduğu ve İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'yasa dışı bahis organizasyonu' davası ile bu davanın birleştirilmesi önerisinde bulundu. Duruşma 19 Aralık gününe ertelendi. Tahliye kararı sosyal medyada yoğun tartışmalara neden oldu. Vatandaşlar tahliyelere büyük tekpi gösterdi.