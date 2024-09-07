‘Polat çıktı sen de çıkacaksın’

İstanbul'da dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılanmaya başlanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Nihal Candan ve tutuklu sanık Bahar Candan katıldı. Duruşmada Nihal Candan, Bahar Candan'a, "Engin Polat bugün çıktı. Sen de çıkacaksın" dedi. Bu cümlelerin ardından Nihal Candan gazetecilere dönerek "Lütfen bunları yazmayın. Biz sosyal medyadan çok çektik. Şikâyetçi oluruz" ifadelerini kullandı.