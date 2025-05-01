Polatlara 5 yıl 2 ay hapis cezası

Polatlar'ın "vergi suçu" davasında karar çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Vergi usul kanuna muhalefet" suçundan Engin Polat, babası Sezgin Polat ve muhasebeci avukat Ahmet Gün hakkında açılan dava İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü. Karar duruşmasında sanıklar Engin Polat ve Sezgin Polat'ın "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan ayrı ayrı 5 yıl 2 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, sanık Ahmet Gün'ü suça iştirak ettiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapse çarptırdı.