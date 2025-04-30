Polatların “vergi suçu” davasında karar! Engin Polat ve babasına sahte faturadan 5 yıl 2 ay hapis cezası

Kara para aklama suçlamasıyla yargılanmaları süren sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin şirketlerine yönelik, 'sahte fatura kullanılması', 'muhasebe hileleri yapılması' ve 'çifte defter tutulmasına' yönelik soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Vergi usul kanuna muhalefet" suçundan Engin Polat, babası Sezgin Polat be muhasebeci avukat Ahmet Gün hakkında "Vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış, savcılıkça hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

TOPLAM KAMU ZARARI 44 MİLYON LİRA AÇIKLANMIŞTI

İddianamede Vergi Denetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin düzenlediği vergi tekniği ve vergi suçu raporlarına göre, Sezgin Polat ve Engin Polat'ın gerçekte bir mal veya hizmet teslimi olmadan sahte fatura düzenlediği ve bu faturaların defterlere kaydedilerek vergi ziyaına neden olduğu belirtilmişti. Şirketin mali müşavirlik hizmetlerini yürüten Ahmet Gün'ün ise bu eylemlere iştirak ettiği öne sürülerek hazırlanan bilirkişi raporunda, DP Güzellik Kozmetik A.Ş.'nin sahte fatura kullanımı ve düzenlemesi nedeniyle toplam kamu zararının 44 milyon lirayı aştığı açıklanmıştı.

AHMET GÜN'DEN "İŞTİRAK" SAVUNMASI

İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme bugün kararını verdi. Duruşmaya sanıklar Engin Polat ve Sezgin Polat katılmazken sanık Ahmet Gün duruşmada hazır bulundu. Sanık avukatları da mahkeme salonundaydı. Duruşmadaki savunmasında sanık Ahmet Gün, "Üzerime atılı suça göre hangi aşamada nasıl iştirak ettiği açık ve net olarak belirtilmemiştir. İştirakçı isem adıma ve GUN bağımsız firmaya para gelişi olmalıydı ancak yoktur. Bir tane iştirak tespiti yoktur" diyerek beraatini talep etti.

ENGİN POLAT VE BABASINA 5 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Duruşma sonu mahkeme sanıklar Engin Polat ve Sezgin Polat'ın "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan ayrı ayrı 5 yıl 2 ay 15 gün kadar hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanık Ahmet Gün'ü ise "Vergi usul kanununa muhalefet" suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapse çarptırdı.