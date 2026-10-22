Polis katilleri gün yüzü göremeyecek

İzmir Seferihisar ilçesinde, 2 yıl önce silahlı çatışma ihbarına giden sivil polis ekibi, şüphelilerden Sedat Çelik'in üzerini aradığı sırada, ağabeyi Mehmet Salih Çelik'in silahlı saldırısına uğradı. Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memuru İbrahim Gümüştekin'in yaralandığı olayda polis memuru Mehmet Tozun (38) şehit oldu. Olaydan sonra tutuklanan kardeşler hakkında 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 42'şer yıla kadar hapis cezası, Suat Keser ve Berkan Çelik hakkında ise 'Bildirim yükümlülüğün yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma' suçundan 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İzmir 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen karar duruşmasında, Mehmet Salih Çelik ve Sedat Çelik kardeşler, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, 2 polisi yaralamaktan da 30'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Mehmet Salih Çelik ayrıca ruhsatsız silah suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Suat Keser ve Berkan Çelik'e de 3'er yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör