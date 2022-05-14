Polis kılığında sahte kimlik ile fuhuş operasyonu

SOSYAL MEDYA FENOMENİ SAHTE KİMLİKLERİ REKLAMINI YAPTI

Ankara Mali polisin titizlikle yürüttüğü soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı. Polislik mesleğinden atılan Durmuş K. resmi olarak "Polis Emeklileri Derneği" adı altında bir dernek kurdu. 30 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni kartları kullanırken çektiği storylerinde kartların yasal ve e-devlet onaylı olduğunu, polis çevirmelerinden geçilebileceği, kamu kurumlarının otoparklarına park edilebileceği veya basın kartları ile olay yerine sorunsuz girilebileceği şeklinde paylaşımlarda bulundu. Polis kimliği ve basın kartı isteyen kişiler 2 bin ile 3 bin lira para yatırarak derneğe üye yapıldı. Dernek, basmış olduğu sahte kimlikleri kargo ile üyelerine gönderdi.