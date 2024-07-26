Polis memuru alacaklısını eşi ve çocuklarının gözü önünde vurdu

Batman'da görev yapan ve izin alarak memleketi Kırşehir'e gelen polis memuru R.K.(40), alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Serhat Aydemir'in Medrese Mahallesi'ndeki evine gitti. R.K., evde Serhat Aydemir(35) ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüdü. R.K. yanındaki silahla eşinin ve iki çocuğunun gözleri önünde alacaklısına 7 el ateş etti. Silah sesleri üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Serhat Aydemir olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli polis memuru olayın ardından teslim oldu. Ekipler olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.