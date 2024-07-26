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Giriş Tarihi: 26.7.2024 00:01 Son Güncelleme: 26.7.2024 01:26

Polis memuru alacaklısını eşi ve çocuklarının gözü önünde vurdu

Kırşehir’de yaşanan olayda aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişi tartıştı. Tartışma sırasında silahına davranan şahıs tartıştığı kişiyi eşinin gözü önünde öldürdü. Şahıs polis ekiplerine teslim oldu.

ZAHİDE VURAL
Polis memuru alacaklısını eşi ve çocuklarının gözü önünde vurdu

Batman'da görev yapan ve izin alarak memleketi Kırşehir'e gelen polis memuru R.K.(40), alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Serhat Aydemir'in Medrese Mahallesi'ndeki evine gitti. R.K., evde Serhat Aydemir(35) ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüdü. R.K. yanındaki silahla eşinin ve iki çocuğunun gözleri önünde alacaklısına 7 el ateş etti. Silah sesleri üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Serhat Aydemir olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli polis memuru olayın ardından teslim oldu. Ekipler olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

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Polis memuru alacaklısını eşi ve çocuklarının gözü önünde vurdu
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