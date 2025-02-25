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Giriş Tarihi: 26.2.2025

Polis memuru kazada şehit oldu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Polis memuru kazada şehit oldu
Konya'da TIR ile polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir polis memuru şehit oldu, 2 polis memuru da yaralandı.



Kaza, dün saat 17.45 sıralarında Karatay ilçesi Saadet Caddesi ile Okyar Caddesi kavşağında meydana geldi. Polis aracı ile TIR kavşakta çarpıştı. Kazada ekip aracındaki polis memurlarından Onur Şirin (37) olay yerinde şehit olurken, O.D. ve H.S. ağır yaralandı.
Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan polislerin hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.
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Polis memuru kazada şehit oldu
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