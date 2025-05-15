Polis memuru Lütfü Baykar’ı şehit etmişti: Aracıyla dehşet saçan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezası

Uyuşturucu madde etkisi altındaki olduğu iddia edilen Sezgin Açık, 20 Ekim 2023'de Sancaktepe, Paşaköy TIR garajında bulunan babasına ait lojistik şirketinin içerisinde, şirket adına kayıtlı hafriyat kamyonuna binmiş, garaja gelen baba İbrahim Halil Açık, dorse imdat frenini çekmeye çalışırken, oğlunun sergilediği agresif tavır nedeniyle yere düşmüştü. Sezgin Açık, hafriyat kamyonu ile anne ve babasının geldiği otomobile çarparak hızla garajdan ayrılınca baba Halil İbrahim Açık, oğlunu ihbar etmişti. Sezgin Açık ise peşinde jandarma ekipleri olduğu halde, kullandığı hafriyat kamyonu ile Kartal sahil yolundan Maltepe sahil yoluna doğru hızla kaçmıştı. 6 bekçi kendisini durdurmak isterken hızını kesmeyen Sezgin Açık, bir vatandaşın aracına çarpıp önüne katmış, polis Lütfü Baykar ve bekçi Kerem Atay'a çarpmıştı. Olayda bekçiler Eren Saydık ve Doğan Can Külünk de kaza nedeniyle yaralanmıştı.

KANINDA UYUŞTURUCU TESPİT EDİLMİŞTİ

4 otomobile ve bir taksiye çarpan Sezgin Açık, Ataşehir'de de 3 otomobile daha çarparak ilerleyemez hale gelince yakalanarak gözaltına alınmış, kanında uyuşturucu ve uyarıcı madde tespit edilen Açık, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kazada yaralanan polis memuru Lütfü Baykar, 12 Kasım 2023'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Sezgin Açık'a, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir suçu veya başka bir suç delilini gizleme, yakalanmamak amacıyla öldürme-öldürmeye teşebbüs", "Silahla ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama-yaralamaya teşebbüs", "Kamu malına zarar verme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Sezgin Açık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, sanık Sezgin Açık'ı, maktul Lütfü Baykar'a yönelik "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ölen polis memuru Lütfü Baykar'dan kaynaklanan herhangi bir haksız eylem olmadığı kanaatine varan mahkeme, sanık hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.

BEKÇİYİ YARALAMAKTAN 18 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme ayrıca sanık Sezgin Açık'ı, bekçi Kerem Atay'a yönelik "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 18 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.