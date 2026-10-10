Polis memuruna kuzen kurşunu

Kahramanmaraş
'ta akrabaları arasındaki alacak kavgasını sonlandırmak isteyen polis memuru Seyfullah Orçan, kuzeni Alihan Orçan'ın ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu öldü. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Mahallesi'ndeki bir pastanede meydana geldi. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki akraba grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, Gaziantep
'in Nurdağı
ilçesinde görev yapan ve yıllık iznini memleketinde geçiren polis memuru Seyfullah Orçan, tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada Orçan'ın kuzeni Alihan Orçan'ın pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği polis memuru ağır yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Seyfullah Orçan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Alihan Orçan, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Polis memuru Seyfullah Orçan'ın cenazesi memleketinde toprağa verildi.
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Mete Efendioğlu - Editör